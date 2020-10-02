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محافظات

انطلاق معرض سوق مصر لمستلزمات المدارس.. وخصومات 50%

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:30 ص
معرض سوق مصر
معرض سوق مصر
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عبد العزيز جمال
انطلق اليوم الجمعة المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس الذى تنظمه محافظة القاهرة بالحديقة الدولية بمدينة نصر.

يأتي المعرض تحت  عنوان " سوق مصر" بمشاركة الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة حيث تشارك الغرفة بعدد كبير من التجار والعارضين بخصومات تتجاوز ٥٠%  على العديد من المنتجات.

وتشمل المنتجات التى تدخل في نطاق  الخصومات الزي والكتب المدرسية فضلا عن الحقائب والأحذية والأدوات المكتبية.  

اما عن تذكرة الدخول فهى مجانا للجميع ويكون مفتوحا من الساعة ١٠ صباحًا حتى الساعة  ١١ مساءً ويشارك فيه 300 عارض. 

ويعد سوق مصر بالحديقة الدولية اكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار إقتصادية .

يذكر أن المعرض تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية .

ومن المقرر ان يجري اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الجمعة جولة تفقدية داخل المعرض.

وفي سياق متصل وزع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حقائب مدرسية على  العمال والموظفين العاملين بديوان عام محافظة القاهرة ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم من الابتدائى للثانوى .

وأكد محافظ القاهرة حرصه على توفير كافة أنواع الدعم للعاملين بالمحافظة وإدخال البهجة على أبنائهم بمناسبة قرب العودة للدراسة .

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