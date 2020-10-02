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فن

إسماعيل مصطفى يشارك في مسلسل الوجه الآخر بـ شخصية "عبقرينو"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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آيه عاطف
يجسد الفنان إسماعيل مصطفى، شخصية "عبقرينو" بـ مسلسل الوجه الآخر، وهو هاكر موبايلات،وجاء ترشيحه من قبّل المخرج المنفذ أيمن صقر.

وقال إسماعيل مصطفى، في تصريح لـ "صدى البلد": "المخرج سميح النقاش مختلف.. بيخلي الممثل طول الوقت مبسوط انه شغال .. مخرج صاحب وجهة نظر عظيمة وديماً بيدور على طريقة مختلفة يقدم بيها الممثلين .. ويابخت اللي يشتغل معاه .. وطبعا اتمنى اشتغل معاه تاني في مساحة أكبر تديني فرصة اتعلم منه أكتر وأكتر".

وتابع قائلًا: "كواليس المسلسل كانت هايلة وكلها هزار وضحك واستاذ ماجد المصري، نجم بحق وحقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى .. مفيش منه اتنين .. وطبعاً نسرين طافش وندى موسى وهبة الاباصيري كلهم نجمات هايلين وعاملين شخصيات في المسلسل تتدرس في التمثيل".

أضاف إسماعيل مصطفى: "فيه مخرجين كتير نفسي أمثل تحت قيادتهم زي أستاذ إبراهيم فخر .. وأستاذة كاملة ابو ذكري نفسي اشتغل معاها .. وفي السينما أكيد نفسي أشتغل مع شريف عرفة ومروان حامد بس حاسس انه مش دلوقتي لسه شوية".

أما عن أعماله السابقة قال: "شاركت قبل كده في ادوار مختلفة صغيرة وكبيرة .. زي مسلسل "عد تنازلي" .. وكان بترشيح من المخرج حسين المنباوي نفسه واتمنى اشتغل معاه في رمضان الجاي واكيد هيقدمني بشكل جديد للجمهور والشغل معاه ممتع جداً وهو شخصية ذات طابع فني خاص".

وشاركت في الابواب المغلقه بشخصية "فارس" والحمد لله حققت نجاح هايل، إخراج الاستاذ رامي رزق الله، وفي "البلاتوه" مع أحمد امين، وأتمنى تكرار التجربة معاه لأني بحبه جداً ودمه خفيف أوي بيموتني ضحك".

كما أكد إسماعيل مصطفى، إنه يشارك في مسلسل جديد من المقرر عرضه في رمضان 2021، وسوف يتم الإعلان عنه قريبًا وهو حاليًا في مرحلة التحضيرات.

وإختتم إسماعيل، حديثه قائلًا: "أنا شايف إننا بنعيش فترة فنية مهمة وخاصة في نفس الوقت .. مبقاش الفن مقتصر على المسرح والتليفزيون في رمضان وبس .. المسلسلات الجديدة بقت طول السنة موجودة .. وكمان الابلكيشنز فتحت باب فني مهم للمسلسلات القصيرة والافلام كمان .. زي نتفلكس وشاهد نت ووتش ات وغيرهم .. ده غير إن حتى البرامج بقى فيها إسكتشات تمثيلية .. وإن شاء الله مصر تفضل رائدة في تقديم الاعمال الدرامية والسينما زي ما طول عمرها على القمة".
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