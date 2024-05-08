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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القناة يشهد المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية لكلية طب «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»

صدى البلد

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إن تاريخ كلية الطب بالجامعة، مشهود له بالريادة فقد بدأت على يد أساتذة عظماء خاضوا تجربة متميزة سابقة للعصر حتى صارت كلية الطب جامعة قناة السويس يشار إليها للتعرُف على تجربتها ونجاحها.

جاء ذلك اليوم الأربعاء أثناء مشاركة رئيس جامعة قناة السويس في افتتاح المؤتمر السنوي الثاني للبحوث الطلابية بكلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وذكر بيان أصدرته جامعة قناة السويس أن الدكتور ناصر مندور أكد أن معامل كلية الطب مع بداية العام الدراسي الجديد ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب.

وأشار إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية صرح علمي مجهز على أعلى مستوى يضاهي كليات الطب على المستوى الدولي، لافتا إلى أن هذا الصرح شارك في بنائه وتجهيزه قامات علمية وإدارية كبيرة.

كما أشاد رئيس الجامعة بالمؤتمر الطلابي لكلية الطب، وشدد على ضرورة التزام الطلاب بالحضور، مؤكداً أن كلية الطب مميزة على مستوى الجامعة وذلك لطبيعة المنتج الذي تقدمه وطبيعة الدراسة فهى تتعامل مع أكبر كنز يمتلكه الإنسان وهو صحته.

بدوره، استعرض رئيس جامعة قناة السويس لشئون جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الدكتور عادل حسن، المراحل الصعبة التي مرت بها كلية الطب جامعة قناة السويس حتى وصلت إلى الريادة في توجهاتها التي بدأت بها من أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات وهي: التنمية الصحية والتوجه المجتمعي الذي يعد نواة لحياة كريمة، وقال إن البحث العلمي يبدأ من خلال التساؤلات البحثية وتصميم البحث.

فيما أكد نائب رئيس جامعة قناة السويس الدكتور محمد عبد النعيم، أن عظمة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تنبع من كونها صرحا في قلب سيناء الغالية، مشيرا إلى أن كلية الطب جامعة قناة السويس انتهت من مؤتمرها الطلابي الحادي عشر الأسبوع الماضي، وأن التواصل مستمر بين الجامعة الأم، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لتبادل الرؤى والأفكار بين الطلاب.

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