الأقل في 3 أسابيع.. أسعار النفط تواصل انخفاضها

واصلت أسعار النفط انخفاضها، في تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع سعر برميل خام "برنت" دون مستوى 82 دولارا للمرة الأولى منذ 13 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 18:47 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.4% إلى 81.97 دولار للبرميل، وسجلت بذلك عقود الخام العالمي أدنى مستوى منذ 13 مارس الماضي.

فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.5% إلى 77.19 دولار للبرميل، بحسب التداولات. وجاء التراجع بعد بيانات أشارت إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، وكشف تقرير لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 509 آلاف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبيانات المعهد عبارة عن تقديرات ومن المقرر صدور بيانات رسمية عن المخزونات في وقت لاحق اليوم.