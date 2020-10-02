AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواجهات سهلة لـ آرسنال "النني".. نتائج قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:07 م
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
Advertisements
محمد السعيد
أقيمت منذ قليل قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لـ فريق آرسنال الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني.

وأقيمت قرعة الدوري الأوروبي 2020 - 2021، ، خلف الأبواب المغلقة ، دون حضور ممثلي الأندية الأوروبية المشاركة في البطولة.

يذكر أن فريق إشبيلية هو حامل لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بعدما نجح في التغلب على إنتر ميلان بنتيجة 3 - 2 في المباراة النهائية.

وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي كالتالي:

المجموعة الأولى: روما - يونج بويز - كلوج - سيسكا صوفيا

المجموعة الثانية: آرسنال - رابييد فيينا - مولدي - دوندالك

المجموعة الثالثة باير ليفركوزن - سلافيا براج - هابويل الصهيوني - نيس

المجموعة الرابعة بنفيكا - ستاندر دو لياج -  رينجرز - ليج بوزان

المجموعة الخامسة: آيندهوفن -باوك -   غرناطة - - أمونيا

المجموعة السادسة نابولي - ريال سوسيداد - ألكمار - رييكا

المجموعة السابعة: سبورتنج براجا -  ليستر سيتي - آيك آثينا - زوريا

المجموعة الثامنة: سلتيك -  سبارتا براج - ميلان - - ليل

المجموعة  التاسعة: فياريال -  كارباج - مكابي الصهيوني -  سيفاس سبور

المجموعة العاشرة: توتنهام - لودوجوريتس - لاسك - أنتويرب

المجموعة الحادية عشر: سيسكا موسكو - دينامو زغرب - فينورد - فولفسبورجر

المجموعة الثانية عشر: جينت - النجم الأحمر - سلوفان ليبيريتس.

جدير بالذكر أن البطولة كانت تعرف سابقا باسم كأس الاتحاد الأوروبي، وقد تم إطلاقها في عام 1971 وهي ضمن أكثر البطولات وقد خضعت بطولة دوري أوروبا لعدة تغييرات، قبل أن تتخذ شكلها النهائي في عام 2009.

وتم دمج مسابقات كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إنترتوتو وكأس الكؤوس الأوروبية في بطولة واحدة، لتشارك فيها الأندية التي تحتل المراكز ما بعد الرابع أو الخامس في دوريات بلادها، أي بعد الأندية التي تشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا يحمل نادي إشبيلية الإسباني الرقم القياسي لهذه المسابقة برصيد 6 بطولات.
Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم.. سحب قرعة الدوري الأوروبي بمدينة نيون السويسرية

موعد قرعة الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

لوكاكو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي 2019 -2020

قرعة الدوري الأوروبي تضع آرسنال «النني» في مجموعة سهلة

ترشيحاتنا

صحفي إنجليزي: صلاح بدأ الموسم بشكل مذهل.. ولا يوجد مبرر لرحيله عن ليفربول

شاهد.. شوبير يحتفل بمدرب الأهلي الجديد

جرفتها السيول وأنقذتها فرق الدفاع المدني.. قصة فتاة قتلتها الأمطار بالسعودية

عقوبات مغلظة فى انتظار فرجاني ساسي في واقعة اعتدائه على حكم لقاء الزمالك والمصري

إعاقة بنسبة 100%.. ماذا حدث لجندي إسرائيلي دخل أحد أنفاق حماس في غزة

فرجاني ساسي يواجه عقوبة مغلظة .. تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري في اتحاد الكرة خلال ٤٨ ساعة

AdvertisementS

الملعب يفضح رضا عبدالعال.. وينهي أسطورة جوارديولا العرب

ننشر أبرز بنود تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

مصدر باتحاد الكرة: معاقبة فرجاني ساسي وفقا للمادة ٢٢ في لائحة الانضباط

مستقبله بيد زوجته .. الوجه الآخر لموسيمانى مدرب الأهلي الجديد

عقوبات مغلظة فى انتظار فرجاني ساسي في واقعة اعتدائه على حكم لقاء الزمالك والمصري

شاهد.. شوبير يحتفل بمدرب الأهلي الجديد

البدري يعلن أسماء حراس مرمى المنتخب ورأيه في ضم رمضان صبحي..فيديو

اللقطات الأولى لوصول موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي مطار القاهرة.. فيديو وصور

فور وصوله إلى القاهرة.. جماهير الأهلي تلتقط صورا تذكارية مع موسيماني وتطالبه ببطولة إفريقيا.. فيديو وصور

وسط استقبال جماهيري حافل.. موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي يصل إلى القاهرة.. فيديو وصور

صحفي إنجليزي: صلاح بدأ الموسم بشكل مذهل.. ولا يوجد مبرر لرحيله عن ليفربول

سمير عدلي وأمير توفيق وأمح في مطار القاهرة لـ استقبال موسيماني .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استدعاء رئيسها السابق بسبب قضية فساد.. بلد الألماس"سيراليون" تعانى الفقر| تفاصيل

بعد سقوطها من العمود.. شاهد 15 صورة لـ ناهد السباعي مثيرة للجدل

10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة