مواجهات سهلة لـ آرسنال "النني".. نتائج قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي

أقيمت منذ قليل قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لـ فريق آرسنال الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني.

وأقيمت قرعة الدوري الأوروبي 2020 - 2021، ، خلف الأبواب المغلقة ، دون حضور ممثلي الأندية الأوروبية المشاركة في البطولة.

يذكر أن فريق إشبيلية هو حامل لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بعدما نجح في التغلب على إنتر ميلان بنتيجة 3 - 2 في المباراة النهائية.

وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي كالتالي:

المجموعة الثانية: آرسنال - رابييد فيينا - مولدي - دوندالك

المجموعة الثالثة باير ليفركوزن - سلافيا براج - هابويل الصهيوني - نيس

المجموعة الرابعة بنفيكا - ستاندر دو لياج - رينجرز - ليج بوزان

المجموعة الخامسة: آيندهوفن -باوك - غرناطة - - أمونيا

المجموعة السادسة نابولي - ريال سوسيداد - ألكمار - رييكا

المجموعة السابعة: سبورتنج براجا - ليستر سيتي - آيك آثينا - زوريا

المجموعة الثامنة: سلتيك - سبارتا براج - ميلان - - ليل

المجموعة التاسعة: فياريال - كارباج - مكابي الصهيوني - سيفاس سبور

المجموعة العاشرة: توتنهام - لودوجوريتس - لاسك - أنتويرب

المجموعة الحادية عشر: سيسكا موسكو - دينامو زغرب - فينورد - فولفسبورجر

المجموعة الثانية عشر: جينت - النجم الأحمر - سلوفان ليبيريتس.

جدير بالذكر أن البطولة كانت تعرف سابقا باسم كأس الاتحاد الأوروبي، وقد تم إطلاقها في عام 1971 وهي ضمن أكثر البطولات وقد خضعت بطولة دوري أوروبا لعدة تغييرات، قبل أن تتخذ شكلها النهائي في عام 2009.





وتم دمج مسابقات كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إنترتوتو وكأس الكؤوس الأوروبية في بطولة واحدة، لتشارك فيها الأندية التي تحتل المراكز ما بعد الرابع أو الخامس في دوريات بلادها، أي بعد الأندية التي تشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا يحمل نادي إشبيلية الإسباني الرقم القياسي لهذه المسابقة برصيد 6 بطولات.