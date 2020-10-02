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محافظات

وكيل أوقاف كفر الشيخ: النبي ضرب أروع الأمثلة في حب الوطن والانتماء إليه

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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محمود زيدان
قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم  ضرب أروع الأمثلة في حب الوطن والانتماء له في قوله لمكة، مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وأَحبَّكِ إلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ ما خرجت.

وأضاف، يونس، أن الولاء للوطن يحتم أن يكون الاسنان صادقًا لا يكذب وطنه ولا يخون أهله ولا يبيع قضاياهم بأي ثمن، فالوطنية الحقيقية بناء لا هدم حيث يقول سبحانه «هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا».

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ إلى أن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها انما هو مجرم في حق دينه ووطنه، و المؤسسات الاسلامية تقوم بدورها في تفنيد الشائعات ونشر الحقائق .

وأضاف وكيل وزارة الاوقاف أن الولاء والانتماء يظهر في احترام علم الدولة وقائدها وجيشها وشرطتها وان يعمل لرفع راية بلده كل في مجاله وميدانه، وليس حب الوطن شعارات ولكن يد تشارك في البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال القاء الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف خطبة الجمعة، بمسجد 77 المنصور بالحامول، بحضور الشيخ عطا البسيونى، مدير عام الدعوة وعدد كبير من الاهالي، عقب افتتاح المسجد بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ . 

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