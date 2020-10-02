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محافظات

وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح 6 مساجد جديدة بتكلفة 28 مليون جنيه.. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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محمود زيدان
افتتح الشيخ محمد يونس  وكيل وزارة الأوقاف ،نائبا عن محافظ كفر الشيخ ، 6 مساجد، منهم 5مساجد بقرى الحامول ومسجد  بقرية تابعة لمركز كفر الشيخ، وأدى الصلاة بمسجد قرية 77 المنصور التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد يونس ، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى ،مدير الدعوة والشيخ عبد الصمد عمر مدير إدارة الأوقاف بالحامول، وعدد كبير من أهالي القرية وأهالي مركز الحامول.

أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، تم افتتاح 12 مسجدًا خلال الأيام الماضية  وتم اليوم افتتاح 6 مساجد أخرى بتكلفة 28 مليون و395 ألف جنيه، ضمن 19 مسجدًا ما بين انشاء جديد أو إحلال وتجديد بتكلفة 55 مليون جنيه .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،تشهد محافظة كفر الشيخ اهتمامًا كبيرًا بإعمار وإنشاء المساجد بقرى ومدن المحافظة ، فبلغ عدد المساجد بالمحافظة 4 آلاف و50 مسجدًا ، وتشهد افتتاح 19 مسجد آخرين في قرى المحافظة ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بإعمار المساجد وانشائها، وفرشها، وهناك عدد من المساجد تحت الانشاء بالقرى بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمشاركة المجتمعية من الأهالي

وقال  الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، كلفه  بافتتاح 6 مساجد جديدة, 77 المنصور، بمركز الحامول، وابو احمد المشرفي بالحامول والمسجد الكبير 75المنصوربالحامول،،ومسجد عزبة اللبيشي بكفر الشيخ ، ومسجد المناوفة البحرية بالحامول ومسجد عزبة صالح بالحامول، ضمن 19 مسجدا .

وقال الشيخ محمد يونس ، وكيل وزارة الأوقاف ، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بإعمار وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المساجد ، وأن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،و الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ،يوليان اهتماما خاصًا بالمساجد وتوفير كل ما تحتاجه ، وأن الدكتور محمد مختار ، وزير الأوقاف، على تواصل دائم مع وكلاء الوزارات للتعرف على احتياجات المساجد ، وما يتم إنشاؤه أو إحلاله وتجديده.
وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح 6 مساجد جديدة بتكلفة 28 مليون جنيه.. صور
وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح 6 مساجد جديدة بتكلفة 28 مليون جنيه.. صور
وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح 6 مساجد جديدة بتكلفة 28 مليون جنيه.. صور
وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح 6 مساجد جديدة بتكلفة 28 مليون جنيه.. صور
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