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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإعفاءات الجمركية في القانون.. 12 حالة تستفيد من الإعفاء وفق ضوابط محددة

قانون الجمارك
قانون الجمارك
حسن رضوان

حدد قانون الجمارك حالات الإعفاء من الضريبة الجمركية، واضعًا ضوابط وشروطًا للاستفادة منها، على أن تخضع الحالات المقررة للإعفاء للمعاينة، وفقًا للقواعد والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتنص المادة «20» من قانون الجمارك على مجموعة من السلع والأمتعة والمستلزمات التي يجوز إعفاؤها من الضريبة الجمركية، في إطار الحالات التي حددها القانون.

إعفاء الهدايا والهبات والعينات

تشمل الإعفاءات الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة إلى مجلس الوزراء والوزارات والمصالح التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، إلى جانب الجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، متى كانت هذه الأصناف لازمة لمزاولة نشاطها.

أمتعة المسافرين والأغراض الشخصية

أجاز القانون إعفاء الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين، سواء من السياح أو العابرين أو المقيمين في البلاد، عند القدوم إلى مصر أو المغادرة منها.

كما يشمل الإعفاء الأشياء الشخصية التي لا تحمل صفة تجارية، ومن بينها النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.

إعفاء الأمتعة والسيارات العائدة من الخارج

تدخل ضمن الإعفاءات الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها إلى الخارج بصفة مؤقتة، والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية، بشرط التحقق من عينيتها.

البضائع البديلة وإعادة الاستيراد

يعفي القانون البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة، كبديل عن بضائع تالفة أو ناقصة سبق توريدها، أو بضائع تم رفض قبولها وسُددت عنها الضريبة الجمركية، على أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة التي سبق سدادها.

كما يشمل الإعفاء البضائع التي تم تصديرها إلى الخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها.

مستلزمات السفن والطائرات

تشمل الإعفاءات المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات، إلى جانب ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها خلال رحلاتها الخارجية.

إعفاءات أعضاء البعثات الدراسية

أعفى القانون الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويشمل الإعفاء الحالات التي يكون فيها الإيفاد على نفقة الدولة أو من خلال منح أجنبية أو على نفقة الدارس، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء الدراسة، أو عند عودة أسرته في حالة وفاته.

إعفاءات الدبلوماسيين والعاملين بالبعثات

تمتد الإعفاءات إلى الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.

كما تشمل موظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين إلى هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، فضلًا عن المصريين العاملين بالخارج لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

القوات الأجنبية والقوة متعددة الجنسيات

أجاز القانون إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر، في إطار الاتفاقيات المبرمة أو التدريبات والمناورات المشتركة.

ويشترط أن تكون هذه الواردات لازمة للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورية لأداء مهامها، سواء تم الاستيراد باسمها أو لحسابها، مع اشتراط المعاملة بالمثل.

إعفاء المستشفيات الحكومية والجامعية

تتضمن الإعفاءات ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال، سواء باسمها أو لحسابها.

ويتم ذلك وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص.

قرارات إضافية بالإعفاء

لم يغلق القانون باب الإعفاءات عند الحالات المحددة، إذ أجاز إعفاء أشياء وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.

الإعفاء من المعاينة

وفي جميع الأحوال، أجاز القانون الإعفاء من شرط المعاينة بناءً على طلب الجهة المعنية، وبعد موافقة الوزير، وفقًا للضوابط المقررة.

الإعفاءات الجمركية قانون الجمارك الضريبة الجمركية

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