ضربة جديدة لـ زيدان.. ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة ظهيره الأيمن داني كارفاخال، قبل مواجهة ليفانتي.

ويستعد ريال مدريد حاليا بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمواجهة ليفانتي، المقرر لها بعد غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.





وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة كارفاخال في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى.





ولم يكشف نادي ريال عن مدة غياب داني كارفخال عن الملاعب.



