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محافظات

الانتهاء من إصلاح عطل الطرد الرئيسي لمحطة رفع صرف صحي المستقبل بالإسماعيلية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة  لمياه الشرب والصرف الصحى أن فرق الصيانة والطوارئ انتهت من اعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط  الطرد الرئيسي لمحطة رفع صرف صحى المستقبل قطر 700 مم.

وواصلت فرق الصيانة جهودها للانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه لمدينة المستقبل فى أسرع وقت.

وأشار " عصمت " إلى أنه تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة لسحب وشفط المياه المتراكمة بالشوارع الرئيسية حرصا على عدم تعطيل وارباك  الحركة المرورية بالمدينة ، وذلك فى إطار حرص الشركة للقضاء على المشاكل الطارئة وتوفير كل الإمكانيات والمعدات بهدف الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى فترة زمنية وجيزة لخدمة مواطنى إقليم القناة.

وأضاف رئيس شركة المياه أن خدمة الخط الساخن تعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على الرقم المختصر 125 من أى تليفون أرضى ، او من اى محمول على الرقم 1206666240.

وتتلقى الشركة الشكاوى فى حالة وجود أعطال طارئة أو تسربات مياه صرف صحى بالشوارع، للعمل على سرعة حلها وتكليف فرق الصيانة الطارئة بسرعة الانتقال وحل المشكلات فور حدوثها.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، قد أعلن مؤخرا استلام خزان المياه الرئيسي لمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، سعة 20 ألف متر مكعب. 

وأشار إلى أن الخزان يضم 6 طلمبات كهربائية بطاقة رفع 40 متر مكعب /ساعة، على ضغط 9 بار وخطوط إمداد قرى شرق البحيرات بمياه الشرب بأقطار من 500 مللي إلى 200 مللي وبطول 48 كيلو. 

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