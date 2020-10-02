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رياضة

غياب صلاح.. مانى ضمن قائمة المرشحين لـ أفضل لاعب في الشهر بـ الدوري الإنجليزي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:25 م
ساديو ماني - محمد
ساديو ماني - محمد صلاح
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قائمة المرشحين لجوائز شهر سبتمبر الماضي في بطولة البريميرليج والتي شهدت ترشح 8 لاعبين ، وغاب محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول عن القائمة بينما تواجد زميله السنغالي ساديو ماني . 

وكان محمد صلاح سجل ثلاثة أهداف في شباك ليدز يونايتد في أول مباراة بالدوري الإنجليزي كما سجل ساديو ماني ثلاثة أهداف في شباك تشيلسي "هدفين" ، أرسنال "هدف" .  

وجاء اختيار هاري كين بعدما ساهم بأربعة تمريرات حاسمه لزميلة سون كما سجل هدف في شباك ساوثهامبتون وصنع للوكاس كورا امما نيوكاسيل يونايتد 

واختير هداف الدورى الإنجليزى جيمى فاردى الذى سجل خمسة أهداف منها ثلاثية فى الانتصار الرائع 5-2 على مانشستر سيتي، بينما سجل أيضًا ثنائية فى الفوز الافتتاحى على وست بروميتش البيون.

كما اختير ثنائى إيفرتون جيمس روديجيز ودومينيك كالفيرت لوين، بعدما أحدث صانع الألعاب الكولومبى تأثيرًا فوريًا على إيفرتون، وسجل وساعد ضد وست بروميتش، فيما سجل المهاجم الشاب خمسة أهداف فى ثلاث مباريات لمهاجم إيفرتون، منها أول هاتريك له فى الدورى الإنجليزى الممتاز فى الفوز 5-2 على وست بروميتش ألبيون.

وضمن القائمة اختير أيضًا مهاجم ليدز يونايتد المتألق باتريك بامفورد ومدافع ليستر سيتى تيموثى كاستاني، وظهير برايتون الشاب طارق لامبتي.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي : 

جيمي فارد "ليستر سيتي " 
جيمس رودريجيز "ايفرتون" .
دومينيك كالفرت لوين "ايفرتون" 
 باتريك بامفورد  " ليدز يونايتد " 
 تيموثى كاستاني " ليستر سيتي " 
طارق لامبتي "برايتون "
هاري كين "توتنهام" 

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب متساويا مع فريق ليستر سيتي محققا العلامة الكاملة 9 نقاط من ثلاث مباريات خاضها الفريقين بالدوري الانجليزي 


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