كوارث 2020.. السودان يواصل معاناته من تأثير الفيضان| تفاصيل









وأشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الفيضانات أغرقت 2.2 مليون هكتار من الأراضي المزروعة، وتسببت في فقد 108 آلاف رأس من الماشية، حيث قال دومينيك بيرجيون، المسؤول البارز في المنظمة، إن 1.1 مليون طن من الحبوب تلف في مناطق مزروعة، معظمها بالذرة الرفيعة، وهي غذاء أساسي في السودان.









وبحسب "رويترز" قال بيرجيون أن بعض النساء من بين 600 ألف أُسرة متضررة تعمل بالزراعة أبلغن "فاو" أنهن قللن طعامهن لوجبة واحدة صغيرة يوميا، بعد أن جرفت الفيضانات محصولهن من الذرة قبيل الحصاد.





وتسببت الفيضانات كذلك في تدمير عشرات آلاف البيوت، أو إلحاق أضرار بها إلى جانب مقتل ما يزيد على 100 شخص، هذا بالإضافة إلى تهديد أسراب الجراد التي دمرت المحاصيل في منطقة القرن الأفريقي هذا العام





قضت تلك الفيضانات على الأخضر واليابس، لم ترأف بحال أحد، حيث قدرت الخسائر البشرية نحو مائة قتيل و46 جريحا، وتشريد ما يقرب من 600 ألف عائلة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل، وغرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تزود البلاد باحتياجاتها من الخضر والفواكه.



