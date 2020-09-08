لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد

كارثة حلت على البلد الشقيق، فبدلا من فتح عينك فى الصباح على مشهد شروق الشمس، تستيقظ على صوت المياه من حولك، فـ فجأة وبدون سابق إنذار تعرضت السودان الشقيق إلى فيضان لم تشهده البلاد منذ قرن.









بلغت الخسائر البشرية نحو مائة قتيل و46 جريحا، ليس ذلك وفقط وتشريد ما يقرب من 600 ألف عئلة و انهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل ، وغرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تزود البلاد باحتياجاتها من الخضر والفواكه. خلف من بعده دمار شامل، وخرب بيوتا وهدمها، مشاهد مؤلمة من الواقع تنم عن غضب الطبيعة ومعانا الشعب السودانى ، فقد خلف هذا الفيضان مشاهد لا تعكس سوي الدمار والخراب، فقد









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حالة الطوارئ



بمجرد حدوث الفيضان، أعلنت السلطات السودانية، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، فضلا عن اعتبار السودان «منطقة كوارث طبيعية»، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار الخريف.

















هذه الكارثة التى شهدتها السودان الشقيق لعام 2020، تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين 1988 - 1946 اللذين شهدا أسوأ فيضانات.









مصر والسودان

