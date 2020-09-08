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أخبار البلد

لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
فيضان السودان
فيضان السودان
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أمينة الدسوقى
كارثة حلت على البلد الشقيق، فبدلا من فتح عينك فى الصباح على مشهد شروق الشمس، تستيقظ على صوت المياه من حولك، فـ فجأة وبدون سابق إنذار تعرضت السودان الشقيق إلى فيضان لم تشهده البلاد منذ قرن.


خلف من بعده دمار شامل، وخرب بيوتا وهدمها، مشاهد مؤلمة من الواقع تنم عن غضب الطبيعة ومعانا الشعب السودانى، فقد خلف هذا الفيضان مشاهد لا تعكس سوي الدمار والخراب، فقد بلغت الخسائر البشرية نحو مائة قتيل و46 جريحا، ليس ذلك وفقط وتشريد ما يقرب من 600 ألف عئلة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل، وغرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تزود البلاد باحتياجاتها من الخضر والفواكه.


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حالة الطوارئ
بمجرد حدوث الفيضان، أعلنت السلطات السودانية، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، فضلا عن اعتبار السودان «منطقة كوارث طبيعية»، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار الخريف.




هذه الكارثة التى شهدتها السودان الشقيق لعام 2020، تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين 1988 - 1946 اللذين شهدا أسوأ فيضانات.


مصر والسودان
بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فتحت مصر جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة لمتضررى السيول بدولة السودان الشقيقة، ومساعدات عاجلة لدولة جنوب السودان.


 وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة.


يأتي ذلك فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان فى ظل الأزمة التى تمر بها حاليًا.
لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد
لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد
لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد
لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد
لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد
لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد
لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد
لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد
لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد
لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد
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