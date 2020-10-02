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محافظات

محافظ الغربية: 40 قافلة طبية وخدمية على مدار الشهر احتفالا بالعيد القومي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:04 م
محافظ الغربية ووفد
محافظ الغربية ووفد الأوقاف والأزهر
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احمد علي
أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والشيخ علي خليل نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والنائب عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ولفيف من القيادات التنفيذية.


وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة والتي دارت حول حب الوطن والاعتزاز به وأن الانتماء للوطن هو قيمة إسلامية عظيمة رسخها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام فقد كان من أشد الناس حبًا لبلده ، مشيرًا إلى أن أهالي الغربية منذ أكثر من مائتي عام سطروا ملحمة بطولية في مواجهة الاحتلال الفرنسي.

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن هذه الزيارة تأتي في إطار احتفال محافظة الغربية بالعيد القومي ، مشيرًا إلى أنه سيتم الاحتفال هذا العام من خلال عددًا من الفاعليات منها تنفيذ ٤٠ قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية على مدار الشهر ، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في السادس من أكتوبر وتنفيذ طابور فني ورياضي وأمسية فنية يوم السابع من أكتوبر ، وماراثون رياضي في الثامن من أكتوبر ، وافتتاح عددًا من المشروعات الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة في العاشر من أكتوبر.

وعلى هامش الزيارة قامت مديرية الأوقاف بتوزيع ٤ طن من اللحوم الطازجة على القرى الأكثر احتياجًا بمراكز زفتى والسنطة وقطور وبسيون وكفر الزيات.

وفي نهاية الزيارة ناقش المحافظ ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وعددًا من القيادات خطة الوزارة والمحافظة في تطوير عددًا من المساجد داخل المحافظة. 
محافظ الغربية: 40 قافلة طبية وخدمية على مدار الشهر احتفالا بالعيد القومي
محافظ الغربية: 40 قافلة طبية وخدمية على مدار الشهر احتفالا بالعيد القومي
محافظ الغربية: 40 قافلة طبية وخدمية على مدار الشهر احتفالا بالعيد القومي
محافظ الغربية: 40 قافلة طبية وخدمية على مدار الشهر احتفالا بالعيد القومي
محافظ الغربية: 40 قافلة طبية وخدمية على مدار الشهر احتفالا بالعيد القومي
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