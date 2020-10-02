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رياضة

شاهد.. موسيماني في استاد مختار التتش لأول مرة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، على عقد جلسة مع المدير الفني للفريق الأول الجديد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فور وصوله إلى غرفة ملابس القلعة الحمراء باستاد مختار التتش.

وشرح عبد الحفيظ لموسيماني آلية العمل وموقف فريق الكرة ومبارياته المقبلة.

كما قام عبدالحفيظ بتعريف المدير الفني الجديد علي سامي قمصان المدرب المساعد وكذلك مدرب الحراس الإيطالي ميشيل يانكون.
 
ووصل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى مقر النادي بالجزيرة ‏منذ قليل؛ استعدادًا لبدء مهمته بشكل رسمي وقيادة المران الجماعي للفريق الذي ينطلق في الخامسة مساء ‏اليوم على ملعب التتش.

‏ووصل موسيماني وجهازه المعاون، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم ‏الجمعة؛ استعدادًا لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.‏

وحرص أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ‏على استقبال موسيماني وجهازه المعاون عند وصولهم صباح اليوم إلى مطار القاهرة، والترحيب بهم وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ‏بالخروج من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة.‏

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، عصر اليوم؛ في حضور لجنة التخطيط للكرة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة،  للحديث عن المرحلة المقبلة بعد  توليه قيادة الفريق لمدة موسمين.

شهدت الجلسة الحديث عن العديد من الأمور التي تخص الفريق في المرحلة الحالية، وتوفير كل سبل الدعم للجهاز الفني الجديد وتسهيل مهمته لتحقيق تطلعات الجميع في الفترة المقبلة.
 
وقام موسيماني بجولة تفقدية داخل الأهلي وألتقط صور تذكارية مع جائزة لقب نادي القرن الأفريقي ودولاب بطولات القلعة الحمراء.

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