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مصطفى بكري: أبو العينين يمثل لأهالي الجيزة الرجل الذي يتحمل مشاكلهم ومسئوليتهم

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:18 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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أسامة علي
قال الإعلامى مصطفى بكرى إن النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا قرر تحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لخمسة آلاف أسرة من محدودي الدخل من  أبناء محافظة الجيزة غير القادرين على السداد.

وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر قناة صدى البلد، أن النائب محمد أبو العينين عودنا دائما على أن يكون فى قلب الحدث ومشاركة الدولة المصرية فى كل الأزمات وفى حل الكثير من المشاكل، مؤكدا أن النائب محمد أبو العينين لم ينس أهالى الجيزة أبدا وبالنسبة لهم هو دائما من يتحمل حل المشاكل والمسئولية بإخلاص ووفاء لهم 

ولفت بكرى أن أبو العينين قال إن قراره بالمساهمة في سداد قيمة التصالح لخمسة آلاف أسرة يأتي إيمانا بالمسئولية المجتمعية والوطنية لتخفيف عبء الإجراءات التصحيحية عن غير القادرين الذين لا يستطيعون سداد قيمة التصالح، ونابعا من حبه وانتمائه لأهالي محافظة الجيزة الذين عاش وتربى بينهم ومكانهم في القلب، وأنه يوما لن يتأخر في خدمة أهالي محافظة الجيزة والوقوف إلى جانبهم  لتخفيف الأعباء عن كاهلهم مهما كلفه الأمر.

وتابع: كما يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإسهام في تخفيف العبء عن غير القادرين في ملف مخالفات البناء، وتضامنا ومشاركة من النائب محمد أبو العينين لأهالي محافظة الجيزة البسطاء الذين لا يستطيعون سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء وتخفيفا عن كاهل الأسر غير القادرة من أبناء محافظة الجيزة الذين نشأ وعاش بينهم ويعتز بالانتماء إليهم. 

وكلف أبو العينين فريقا من مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي بتلقي طلبات التصالح من الأهالي غير القادرين ودراسة الحالة الاجتماعية للراغبين في التصالح وسداد قيمة مخالفات البناء نيابة  عن خمسة آلاف أسرة من أهالي محافظة الجيزة.
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