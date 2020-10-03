زراعة القاهرة تعلن انعقاد المقابلة الشخصية لـ طلاب التكنولوجيا الحيوية باللغة الإنجليزية.. غدا

أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن انعقاد المقابلة الشخصية لطلاب التكنولوجيا الحيوية باللغة الإنجليزية، الذين لم يتقدموا لموعد المقابلة الأولى، وذلك يوم الأحد الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٠، الساعة العاشرة صباحا.

والجدير بالذكر أن كلية الزراعة قد أعلنت عن مواعيد تقديم الطلاب المرشحين للكلية بدءًا من اول أمس الخميس 1-10-2020 حتى يوم يوم الأحد 18-10-2020

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وجاءت الأوراق المطلوبة للطلبة المستجدين في العام الجامعي 2020-2021 على النحو التالي:

1- شهادة الثانوية العامة +(3) صورة منها

2- شهادة ميلاد كومبيوتر أصل + 3 صورة منها ( مذكور بها الرقم الثلاثي)

3- (8) صور شخصية + (1) دوسية بلاستيك

4- (3) صور من بطاقة الرقم القومي أو بطاقة ولي الأمر

5- (2) صورة من بطاقة الترشيح

6- نموذج 2 جند للذكور ( تجنيد)

7- نموذج 6 جند للذكور مواليد 2002 وما قبلها (القسم التابع له الطالب)

9- إيصال كهرباء أو غاز أو عقد إيجار موثق باسم ولي الأمر لإثبات العنوان المدرج بملف الطالب

وعلى راغبي التقد إلى برامج اللغة الإنجليزية تصوير جميع الأوراق كنسخة إضافية لتقديمها إلى مسئولي برامج اللغة الإنجليزية قبل تقديم الملف الأصلي.