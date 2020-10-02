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تعليم

تكريم عميد كلية الآثار.. سفير أوزباكستان لرئيس جامعة القاهرة: الإسلاموفوبيا يثير قلقًا كبيرًا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:25 م
د. الخشت يستقبل سفير
د. الخشت يستقبل سفير أوزباكستان
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احمد علام
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أيبيك عارف عثمانوف، سفير دولة أوزباكستان لدى مصر، والوفد المرافق له، وبحضور الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين وتكريم عميد كلية الآثار.

وتناول اللقاء، النقاش حول دور كبار علماء الإسلام في أوزباكستان الذين أسهموا في تطور علوم الدين، مثل الخوارزمي والترمذي والبيروني وابن سينا ممن كانت لهم إسهامات مؤثرة في صنع التراث الاسلامي.
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وقال رئيس جامعة القاهرة، إن علماء مصر وأوزباكستان بذلوا جهودًا كبيرة فيما يتعلق بالعلوم الإسلامية وتجديدها، ولابد من القيام بعملية تطوير لعلوم الدين وليس إحياء العلوم القديمة ولابد أيضًا من الإضافة على جهود القدماء وصنع تراث جديد وليس تقليدهم، مؤكدًا أنه بالرغم من الدعوة إلى التجديد فإن كتب العلماء القدماء مثل البخاري والترمذي والخوارزمي لازالت تشكل جزءًا رئيسًا من تاريخنا الإسلامي، مشددًا على ضرورة العودة إلى أصول الدين المتمثلة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة.

من جانبه، قال أيبيك عارف عثمانوف سفير دولة أوزباكستان بالقاهرة، إن دولة أوزباكستان تقدر إسهامات الدكتور محمد الخشت في فلسفة وعلوم الدين وجهوده في تطوير العلوم والبحوث في جامعة القاهرة التي تمثل صرحًا أكاديميًا عظيمًا.

وأوضح أيبيك عثمانوف، اهتمام دولة أوزباكستان على مر التاريخ بالفلسفة الإسلامية وإصدار كثير من المؤلفات حولها، لافتًا إلى أن موضوع "الإسلاموفوبيا" يثير قلقًا كبيرًا لديهم وهو ما دفع رئيس دولة أوزباكستان إلى تقديم مبادرة خاصة في هذا الشأن إلى الأمم المتحدة.

وأهدى رئيس جامعة القاهرة، بعض مؤلفاته إلى السفير الأوزباكستاني، التي نالت تقديره واهتمامه، وأعرب عثمانوف عن رغبته في إرسال نسخة منها إلى مركز الدراسات الشرقية في دولة أوزباكستان للاستفادة منها.

وفي ختام اللقاء، كرم السفير الأوزباكستاني الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، وتسليمه وسام الجمهورية الأوزبكية للصداقة، مشيدًا بجهوده وإسهاماته والدراسات التي قام بها خلال فترة عمله كمستشار ثقافي لمصر في أوزبكستان ومدير المركز الثقافي المصري بطشقند.
تكريم عميد كلية الآثار.. سفير أوزباكستان لرئيس جامعة القاهرة: الإسلاموفوبيا يثير قلقًا كبيرًا
تكريم عميد كلية الآثار.. سفير أوزباكستان لرئيس جامعة القاهرة: الإسلاموفوبيا يثير قلقًا كبيرًا
تكريم عميد كلية الآثار.. سفير أوزباكستان لرئيس جامعة القاهرة: الإسلاموفوبيا يثير قلقًا كبيرًا
تكريم عميد كلية الآثار.. سفير أوزباكستان لرئيس جامعة القاهرة: الإسلاموفوبيا يثير قلقًا كبيرًا
تكريم عميد كلية الآثار.. سفير أوزباكستان لرئيس جامعة القاهرة: الإسلاموفوبيا يثير قلقًا كبيرًا
تكريم عميد كلية الآثار.. سفير أوزباكستان لرئيس جامعة القاهرة: الإسلاموفوبيا يثير قلقًا كبيرًا
تكريم عميد كلية الآثار.. سفير أوزباكستان لرئيس جامعة القاهرة: الإسلاموفوبيا يثير قلقًا كبيرًا
تكريم عميد كلية الآثار.. سفير أوزباكستان لرئيس جامعة القاهرة: الإسلاموفوبيا يثير قلقًا كبيرًا
تكريم عميد كلية الآثار.. سفير أوزباكستان لرئيس جامعة القاهرة: الإسلاموفوبيا يثير قلقًا كبيرًا
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