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توك شو

تسريب جديد.. محمد علي يبيع مصر بـ100 ألف يورو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:24 م
محمد علي
محمد علي
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عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي محمد موسى مقطع فيديو مسرب للأجير الهارب محمد على يكشف من خلاله الاتفاق مع أحد الأشخاص على دفع 100 ألف يورو مقابل تصوير فيلم لزعزعة الاستقرار في البلاد ونشر الفوضى داخل مصر.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، فضيحة بجلاجل للمقاول الفاشل الأجير محمد على، بتوضح كيف وصل لمستوى من الخسة والحقارة لا يبلغه إلا القوادون والمدمنون اللي سهل عليهم بيع أي شيء وكل شيء مقابل تذكرة هيروين.

تابع، الهارب الخائن يظهر ببجاحة مع بعض العاهرات في فيديو بالصوت والصورة يتفق على بيع عرضه وبلده لتنظيم الحمدين الفاسد في قطر، بدعوى أنهم يعشقونه ويكرهون الرئيس السيسي، وبيتفق مع شخص مجهول على الطرف الثانى من المحادثة على فبركة فيلم وهمى للإساءة لمصر، على أن يبيع برومو الفيلم فقط بـ 100 ألف يورو، ثم يسعى للحصول على تمويل بملايين الدولارات للفيلم المسيء لبلده.
وخرج المصريين اليوم في جميع أنحاء الجمهورية دعما للرئيس السيسي وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار أن يكون يوم الخميس المقبل، 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر.
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