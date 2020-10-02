ضبط 285 مخالفة مرورية و5 كيلو بانجو بحوزة 4 متهمين في أسوان

وفى هذا الإطار تم

فقد تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط 4 عاطلين بترويج المواد المخدرة تم التحفظ على المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.



وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 قطع سلاح نارى غير مرخص وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (5) كيلو جرام ونصف كيلو من مخدر الحشيش.





فيما أسفرت جهود الحملات الأمنية فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير نحو 285 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 41 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 4 مخالفة، وتحرير 60 مخالفة غرامة ونش، وعدم قبول التصالح فى 54 مخالفة ، بجانب تحرير 81 مخالفة متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.





وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان ـ دائرة مركز شرطة أسوان، أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو.