ميدان مجدي يعقوب بأسوان يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر .. فيديو وصور

انطلقت بمحافظة أسوان احتفالية فى حب مصر بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذلك بميدان مجدي يعقوب ( مصر للطيران سابقا ) .





شهد انطلاق الاحتفالات مشاركة واسعة من أهالى أسوان والمحافظات المجاورة فى أجواء تكسوها الفرحة والبهجة .





كانت قد احتفلت أسوان منذ أيام باليوم العالمى للسياحة والذى تضمن رسائل عديدة أبرزها أن الاحتفال باليوم العالمى للسياحة هو بداية مبشرة لتجاوز جائحة كورونا.





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قال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير أثار أسوان بأن الإحتفال باليوم العالمى للسياحية ياتى تزامنا مع جائحه covid-19 ، والتى تعتبر فرصة لتعزيز التضامن العالمى للتفكير فى مستقبل قطاع السياحه بما يساهم فى خدمة أهداف التنمية المستدامة، كما يمكن للسياحة أن تساعدنا فى تجاوز الوباء .





أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد بأن وزارة السياحة والآثار إستغلت هذا الحدث العالمى المتمثل فى يوم السياحة العالمى، لتلقى الضوء على جميع أعمال التطوير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الوزارة خلال فترة توقف كورونا، فى جميع المواقع المفتوحة للزيارة لتطمئن الزائرين الوافدين إلى مصر والعالم.





وأضاف عبد المنعم سعيد بأن وزارة السياحة والآثار استثمرت أيضًا فترة توقف كورونا لصيانة جميع المناطق الخدمية بالمواقع السياحية منها دورات المياه والمراسى والكافيتيريات وغير ذلك، وأن الوزارة من عادتها استغلال أى حدث عالمى وتسخيره لخدمة الحركة السياحية وتنشيط السياحة بشكل عام .



