ضبط 709 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان شن حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون بهدف بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى بالشكل المطلوب وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن .
وفى مجال تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون تن تنفيذ 709 حكم قضائى تنوعت ما بين ضبط حكمين جنايات ، وتنفيذ 146 حكم حبس جزئي ، و28 حكم حبس مستأنف ، و 384 أحكام غرامات ، و149 أحكام المخالفات.
وأقرأ أيضًا :
ضبط 6 آلاف قرص مخدر و 586 هاربًا و250 مخالفة مرورية
وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون .
ويتم تنفيذ سلسلة الحملات المكبرة بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى حيث تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
وفى مجال تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون تن تنفيذ 709 حكم قضائى تنوعت ما بين ضبط حكمين جنايات ، وتنفيذ 146 حكم حبس جزئي ، و28 حكم حبس مستأنف ، و 384 أحكام غرامات ، و149 أحكام المخالفات.
وأقرأ أيضًا :
ضبط 6 آلاف قرص مخدر و 586 هاربًا و250 مخالفة مرورية
وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون .
ويتم تنفيذ سلسلة الحملات المكبرة بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى حيث تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.