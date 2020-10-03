ملاك سيارات دودج غير راضين عن سياراتهم بسبب عيوب الصناعة

أعلن مالكو سيارات dodge demon في الولايات المتحدة الأمريكية غضبهم الشديد بسبب عيب صناعة في فتحة التهوية على غطاء المحرك وقالوا إن هذه المنطقة تعاني تشققات في الطلاء. الأمريكيةهذه









سيارات dodge demon تمتلك محرك V8 سعة 6200 سي سي مع سوبرتشارجر 2700 سي سي بقوة 840 حصان و 1,044 نيوتن.متر من عزم الدوران وهو محرك جبار حقا.









وتم مؤخرا رفع دعوى قضائية في كاليفورنيا بالنيابة عن مجموعة من مالكي dodge demon وحملت الدعوى وجود مشكلة ناتجة من “استخدام مواد رديئة في منطقة فتحة التهوية مما يجعلها تتمدد وتتقلص عند استخدام السيارة لتتسبب بانتفاخ ثم ترهل وتشوه وبعد ذلك يحدث تلف شديد في طلاء غطاء المحرك.





هذه المشكلة حدثت بسبب أن محرك دودج ديمون الضخم يتم تبريده بواسطة فتحة التهوية، لكن مع الاستخدام يتضرر الطلاء بشدة، ويرى ملاك السيارات أن هذه الميزة تضر أكثر مما تنفع على الرغم من جمالها في السيارة إلا أنها أصبحت أكثر الأماكن قبحا فيها.









وحملت الدعوى المقدمة ضد دودج أن ملاك dodge demon يضطرون للاختيار بين قيادة سياراتهم والاستمتاع بقوتها مع زيادة حجم التلف في الطلاء، أو القيادة بحذر وعدم الاستمتاع بما تتميز به سيارات دودج ديمون من قوة للحفاظ على الطلاء وهو أمر وصفوة بالمزعج للغاية.







