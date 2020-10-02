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أخبار العالم

العاهل السعودي: مكافحة كورونا أولويتنا القصوى ونركز على التوصل إلى لقاح

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:14 م
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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أحمد محرم
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن حماية الأرواح والحفاظ على الوظائف وركائز المعيشة تأتي في مقدمة اهتمامات قادة مجموعة العشرين.


وقال الملك سلمان خلال مشاركته في قمة مجموعة التواصل الحضري إن "جهود مجموعة العشرين متمركزة حول السعي للوصول إلى لقاح لكورونا وتوفيره للجميع مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقرًا".

وأضاف العاهل السعودي أن "أولويتنا القصوى والآنية هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

اختتمت المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي (IMF) مؤتمرًا افتراضيًا رفيع المستوى حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية" من خلال تسليط الضوء على الحلول الممكنة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام وشامل ولا سيما لما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتضمن النقاش سبل تخفيف الأثر الكبير لجائحة فيروس كورونا المستجد على الفئات الأكثر تأثرًا في المجتمع.

وترأس المؤتمر  وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وشارك في المؤتمر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الدول العربية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد من المختصين البارزين.

وقال الجدعان في حديثه خلال المؤتمر: "في يوليو 2020م، قام وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة للمجموعة، بالمصادقة على قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع. وتقدم هذه القائمة، مصحوبةً بورقة بحثية حول الموضوع مقدمة لمجموعة العشرين من صندوق النقد والبنك الدوليين، مجموعة قيمة من خيارات السياسات التي يمكن توظيفها لدعم الاستجابة الفورية لجائحة كوفيد-19 وللنهوض باقتصاداتنا نحو تعافٍ قوي، ومستدام، ومتوازن، وشامل."
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