السادات: فكرنا في عمل قائمة من الأحزاب المعارضة قبل التوافق على القائمة الوطنية

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن كان هناك دعوات ولقاءات لكي نتوافق علي قانون الانتخابات، مشيرا إلي أنه يفضل أن تكون قوائم انتخابات مجلس النواب نسبية مفتوحة للجميع حتي يتم تحقيق كوتة المرأة والشباب والمسيحيين والعمال والفلاحين.





وأضاف محمد أنور السادات خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن مجلس النواب أقر في قانون الانتخابات أن تكون هناك ٥٠٪ قوائم و٥٠٪ فردي داخل مجلس النواب وعلينا أن نحترم القانون ونعمل علي تطبيقه.





وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قبل دعوتنا للدخول في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، كنا نفكر كأحزاب معارضة تكوين قوائم منافسة، ولكن هذا الأمر كان صعب تحقيقة لأسباب عديدة لأنه يتطلب إمكانيات كثيرة.





وأوضح محمد أنور السادات، أن حزب الاصلاح والتنمية وبعض من الأحزاب المعارضة يدعون إلي المشاركة في انتخابات مجلس النواب، ولابد من نزولهم وخضوهم الانتخابات البرلمانية.



