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سيارات

فورد تكشف عن محركات جديدة لسيارتها

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
أماني نوار

 كشفت شركة فورد الامريكية أخيرا عن تفاصيل محركات الجيل الجديد من فورد F-150 ، البيك أب التي كشفت عنها خلال شهر أغسطس الماضي.

 

ومن المعروف أن فورد اجلت الكشف عن محركاتها وفضلت أن يكون هذا الامر في حدث خاص مع وجود 6 محركات سينطلق بها الجيل الجديد من سيارة F-150 البيك أب.

 

بالنسبة للمحرك الأولي هو محرك تنفس طبيعي سداسي الأسطوانات سعة 3.3 لتر ، وذلك بقوة 290 حصان ، وعزم دوران 360 نيوتن .

المحرك الثاني هو محرك ايكبوست سداسي الأسطوانات سعة 2.7 لتر ، والذي يولد قوة 325 حصان مع عزم دوران يبلغ 542 نيوتن

أما المحرك الثالث هو محرك إيكوبوست سداسي الاسطوانات سعة 3.5 لتر ، والذي يولد قوة 325حيث يأتي بقوة 400 حصان وعزم دوران 678 نيوتن. متر.

يذكر ان أعلنت شركة فورد عملاق صناعة السيارات الأمريكية ، عن اطلاق نسخة جديدة من سيارتها Puma، وهي النسخة الرياضية ST موديل 2021 .

 السيارة فورد بوما Puma تنتمي الى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، زودت السيارة بمحرك بنزين تربو سعة 1.5 لتر، ذات ثلاث أسطوانات 147 كيلووات، وبفضل ذلك يولد قوة 200 حصان، كما يبلغ عزم الدوران الأقصى 320 نيوتن متر.

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