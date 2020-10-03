للتخلص من الروائح الكريهة... اصنعي عطور السجاد بالمنزل

تشعر ربة المنزل بصدور رائحة كريهة من السجاد، نتيجة لتراكم الأتربة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتبحثين عن معطر طبيعي بدون أضرار للسجاد، إليك طريقة صنعه من خزينة مطبخك، وفقا لما نشره موقع Dekoor.

كيف تصنع عطور السجاد!

مكونات:

كوب من الأعشاب الجافة المطحونة (لافندر وإكليل الجبل)

1 ملعقة كبيرة. قرنفل

1 ملعقة كبيرة. قرفة

1 ملعقة كبيرة. مسحوق الخبز





تجهيز:

امزج المكونات معًا وافردها على السجادة. اتركه لبضع دقائق ثم استخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف السجاد.

نصائح سريعة لاختيار السجاد فى الشقة

دعنا نتعرف على القواعد العامة لاختيار الأبعاد المناسبة قبل أن تقرر شراء سجادة وأفضل طريقة لوضعها، وفقا لما نشره موقع Dekoor.



أولًا: اختيار شكل السجاد المناسب لغرفتك

أول معيار لاختيار السجادة المناسبة لغرفتك هو تحديد الشكل المناسب لها. هل يجب أن تكون دائرية أم مستطيلة أم مربعة؟ يعتمد هذا القرار على عوامل مختلفة بما في ذلك تصميم الغرفة ونمط الأثاث والأشكال الهندسية الموجودة في أقمشة التنجيد أو حتى ورق الحائط والإطارات الزخرفية. على سبيل المثال ، البسط الدائرية مناسبة لطاولات الطعام الدائرية بينما البسط المربعة أو المستطيلة مناسبة لغرف المعيشة ذات الطاولات المستطيلة أو المربعة.

ثانيًا: اختيار أبعاد السجاد بالنسبة لحجم الأثاث

من المهم تحديد الأبعاد الصحيحة للسجادة في غرفتك لتجنب أن تبدو صغيرة في مساحة كبيرة ستبدو سخيفة أو كبيرة جدًا في مساحة صغيرة تعطي إحساسًا بالازدحام. لتجنب أي خطأ ، ابدأ في رسم الرسومات التخطيطية لترتيب أثاث الغرفة بمنظور رأسي ؛ وكتابة أبعاد الغرفة والمسافة بين قطع الأثاث لتحديد أبعاد السجادة المناسبة.



غرفة المعيشة:

سجادة كبيرة: في حالة استخدام السجاد لتغطية مساحة كبيرة من الأرضية في غرفة المعيشة ، ينصح أخصائيو الديكور بترك مساحة خالية تتراوح بين 15-50 سم بين حدود السجادة والحائط.

سجادة صغيرة: الأبعاد الصحيحة لسجادة غرفة المعيشة يجب ألا تغطي الأرضية أسفل طاولة الشاي فقط ، بل يجب أن تمتد لتغطي ، على الأقل ، الأرجل الأمامية للأريكة والكراسي بذراعين.

غرفة العشاء:

أكبر من طاولة الطعام: عند وضع سجادة تحت طاولة الطعام يجب أن تغطي المساحة الموجودة أسفل أرجل الكرسي من طاولة الطعام في حالة الدوران ، لذلك يجب أن تكون أكبر من أبعاد الطاولة ، على الأقل 60 سم من الجانبين .

شكل السجادة: عدد الكراسي وشكل طاولة الطعام من العوامل المحددة لشكل السجادة. على سبيل المثال ، تعتبر الطاولة المستطيلة مناسبة لطاولة الطعام البيضاوية أو المستطيلة بينما لا تناسب الطاولات المربعة.

غرفة نوم:

غرفة كبيرة: في غرف النوم ذات المساحات الكبيرة ينصح أخصائيو الديكور باختيار سجادة كبيرة تمتد أسفل السرير لتغطي مساحة 60-90 سم لكل جانب من جوانب السرير لتوفير مساحة تغطية تحت القدمين.

غرفة صغيرة: في حالة كانت مساحة غرفة النوم محدودة ، يمكنك استخدام سجادة أصغر لا يمكن أن تغطي الأرضية بالكامل أسفل السرير والتي يجب أن تغطي المساحة بين طاولات النهاية على الجانبين ونهاية حواف السرير بأبعاد 60 سم من كلا الجانبين.

سجادة صغيرة: يمكنك استبدال السجاد الكبير بسجادة صغيرة لوضعها بين السرير والطاولات الطرفية المواجهة للحائط.



نصيحة عامة:

قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء سجادة ، يمكنك إجراء اختبار صغير لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح مثل إضافة بطانية قديمة أو كرتون بحجم السجادة التي ترغب في شرائها لتصور السجادة الفعلية.



