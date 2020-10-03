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أخبار البلد

التضامن: منظومة الشكاوى الحكومية تسهم في تذليل العقبات والتنسيق مع الوزارات

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
قسم الأخبار

أكد حسني يوسف ، مدير برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى  بوزارة التضامن،  ان منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لها دور كبير جدا في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية .

وأضاف فى تصريحات صحفية  أن المنظومة  تدعم البرنامج من خلال التنسيق بين الاجهزة الحكومية منها وزارة الداخلية ووزارة الصحة ( الامانة العامة للصحة النفسية )، وذلك من خلال فريق التدخل السريع الطبي بالمنظومة لتسهيل إيداع الاطفال والكبار بلا مأوى لتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية تمهيدا لايداعهم من خلال البرنامج بدور الرعاية الإجتماعية بعد تماثلهم للشفاء.

وأشار مدير برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى إلي أن الوزارة تنفذ برنامجأ قوميًا لحماية الاطفال والكبار بلامأوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر .

وأوضح ان منظومة الشكاوي الحكومية لها دور كبير في تذليل كافة العقبات والتنسيق مع الوزارات حيث يعمل  البرنامج علي الرد الفوري علي جميع الشكاوي والبلاغات الواردة بالخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية 16528.

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