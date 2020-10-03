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رياضة

موسيماني يكشف احتياجاته مع اللاعبين في الأهلي.. تفاصيل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:17 ص
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
محمد رشاد
قال بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عقده مع الفريق مستمر لمدة موسمين، مشددًا على أنه يمتلك مشروعا طويلا مثل تجربته مع صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان "موسيماني" وجهازه المعاون وصلوا إلى القاهرة صباح أمس، الجمعة؛ لتولي قيادة الأهلي، حيث بدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدًا، الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.‏

وأضاف "موسيماني"، أثناء لقاء تلفزيوني على قناة "الأهلي"، "عقدي مع الأهلي لمدة سنتين، فهو مشروع طويل مثل صن داونز، من الممكن أن يزيد أكثر، ووارد أن يكون أقل، وهذا على حساب النتائج، فشغلك هو الذي يحدد مدة عقدك".

وتابع "تحدثت مع لاعبي الأهلي في أول تدريب، وقلت لهم يجب أن يكون لكم هوية وطريقة لعب تلعبوا بها حتى تخلقوا صعوبة للفريق المنافس وبدأت تحفيظهم أسلوبي كي ينفذوا ذلك".

وواصل "نحن فزنا بالدوري نريد أن نفوز بألقاب كثيرة في الخطة متوسطة المدى، أما عن الخطة ذات المدى البعيد فيجب أن نتأهل باستمرار إلى كأس العالم للأندية مع الأهلي وهذه هي طموحاتي".

استكمل "لو شعرت أننا نحتاج بعض اللاعبين لتطبيق فكري سوف أتحدث مع رئيس النادي وقتها وأطلب منه لاعبين من الخارج، وأقول له نحتاج لاعب أو إثنين لكي نقوي الفريق".

واستطرد "لكن عادة لا أحتاج إلى لاعبين كثيرين فالأهلي يمتلك لاعبين ذوي موهبة ولديهم جودة فنية عالية، ومن الممكن أن احتاج إلى لاعب في مركز لكي يكون لدي أكثر من لاعب في نفس المركز".

وأكد "لو رأينا فريق برشلونة الإسباني فهم لديهم لاعبون جيدون من إسبانيا ولكن لديهم ميسي وكان لديهم نيمار وسواريز من خارج إسبانيا، وهم مميزون وقادرون على تغيير شكل وأداء الفريق، ونحن من الممكن أن نحتاج إلى اثنين أو ثلاثة لاعبين مميزين وهذا لا يعني أننا نمتلك لاعبين سيئين داخل الفريق ولكن نريد من يصنعون الفارق".

وعن مباريات الأهلي أمام الوداد المغربي، قال "هو فريق جيد ممكن أن يصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وليس نصف النهائي فقط".

واختتم "الوداد لديهم روح الفوز، ليس من السهل على أي أحد أن يلعب في كازابلانكا، لا أعتقد أن فرق كثيرة فازت هناك ولكن أعتقد أن الأهلي فاز هناك من قبل، ولكن صن داونز لم يفز قط هناك".

يذكر أن الأهلي مقبل على مباراة هامة أمام الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تُقام مباراة العودة في مصر يوم 23 من الشهر نفسه.

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