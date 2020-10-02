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رياضة

صن داونز يغري مساعد موسيماني من أجل رفض الأهلي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:23 م
موسيماني
موسيماني
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي جنوب أفريقي، أن مجلس إدارة نادي صن داونز استقر بشكل كبير على خليفة بيتسو موسيماني.
وأعلن النادي الأهلي، أمس، الخميس عن تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وذكر موقع " soccerladuma" أن رولاني موكوينا مساعد موسيماني في صن داونز رفض السفر إلى القاهرة خلال الساعات الماضية للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي".

وأضافت الصحيفة، أن إدارة صن داونز استقرت على إسناد قيادة الفريق لـ موكينا، خلفا لـ بيتسو موسيماني.

ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.

واختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاء بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


كان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.

كما توج موسيماني بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.
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