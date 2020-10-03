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رياضة

موسيماني: شعرت كأنني نجم هوليود عقب دخول الأهلي ومقابلة الخطيب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:16 ص
الخطيب وموسيماني
الخطيب وموسيماني
محمد رشاد
وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، الشكر لمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، على ثقته به وتوليه القيادة الفنية للفريق.

وكان موسيماني وجهازه المعاون قد وصلوا إلى القاهرة صباح أمس الجمعة؛ لتولي قيادة الأهلي، حيث بدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.‏

وقال موسيماني خلال لقاء خاص معه في قناة الأهلي: "أشكر محمود الخطيب رئيس الأهلي على ثقته بيٌ وأتطلع أن أضع النادي في مستوى عالٍ في بطولات إفريقيا".

وعن انطباعه الأول عندما دخل النادي الأهلي، قال: "إنه نادي كبير وعظيم ولكن كنت أسمع عنه وأنا في الخارج، بدأت أشعر بعظمة الأهلي منذ أن وصلت مطار القاهرة".

تابع: "عندما رأيت أن الكل يعرفنيٌ والكل رحب بيٌ في المطار والاستقبال العظيم منذ لحظة خروجي من المطار ووصولي إلى الفندق، كان شيء رائع واحتفلوا بيٌ".

واختتم حديثه،قائلا: "عندما علمت أنني سوف أقابل شخص بعظمة بييو محمود الخطيب وعندما نزلت التدريب وجدت أن الكل كان يعرفني دون أن أعمل، شعرت كأنني نجم من نجوم هوليوود وكأنني في لوس انجلوس وليس في القاهرة وذلك بعد أن حضرت للأهلي".

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي بعقد لمدة موسمين، بعد رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر.

ووصل موسيماني إلى القاهرة أمس وتوجه إلى مقر النادي من أجل بدء مهتمه لقيادة فريق الأهلي.

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