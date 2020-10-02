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رياضة

تقارير: الوداد المغربي يصارع الأهلي على ضم يوسف البلايلي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:16 م
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي الوداد المغربي دخل على خط المفاوضات مع الجزائري يوسف البلايلي، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفسخ يوسف البلايلي عقده مع نادي أهلي جدة السعودي، ليصبح لاعبًا حرًا.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي الوداد يسعى لتدعيم خط هجومه بالتعاقد مع البلايلي، بعد التوقيع مع المهاجم أيوب الكعبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوداد سيلاقي منافسة شرسة مع النادي الأهلي والترجي التونسي والعربي القطري على ضم اللاعب الجزائري.

وأكد حفيظ البلايلي وكيل ووالد اللاعب بأن نادي الوداد قدم لهم عرضًا رسميًا من أجل التعاقد مع ثعلب الصحراء الجزائري.
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