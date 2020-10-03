للطلاب الجدد.. ننشر البرامج الجديدة بجامعة القاهرة وشروط الالتحاق بكلية التمريض

أعلنت كلية تمريض القاهرة، برنامج التمريض المكثف، ويعد أحد البرامج الجديدة بجامعة القاهرة، ويحصل الطالب به على درجة البكالوريوس فى علوم التمريض.
اِقرأ أيضًا:
يشترط في قبول الطلاب ( إناثا أو ذكورًا ) استيفاء الشروط التالية :
1. على الطالب ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة – شعبة علوم وحاصل علي البكالوريوس أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن C (بما يعادل 65% إلي أقل من 70).
2. يجب على الطالب المتقدم ألا يتعدي حصوله علي درجة البكالوريوس عن 10 سنوات و بحد أقصي 35 سنة.
3. أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي اللغة الانجليزية.
4. على الطلاب اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقا للمعايير التي أقرتها لجنة قطاع التمريض.
5. لابد أن يكون الطالب قد اجتاز مقررات تؤهليه للالتحاق بالبرنامج (متطلبات البرنامج من المقررات التي سبق دراستها في المرحلة الجامعية الأولي (25 ساعة معتمده) قبل البدء في دراسة المقررات التخصصية (83 ساعة معتمدة) بالبرنامج و في حالة عدم دراسة هذه المقررات فعلية دراستها و اجتيازها بنجاح في شهر مايو من كل عام لمدة فصل دراسي (16 اسبوع) و هي كالأتي:
– علم تشريح الإنسان (4 ساعات معتمدة).
– علم وظائف الأعضاء (4 ساعات معتمدة).
– ميكروبيولوجي (نظري – معملي) (4 ساعات معتمدة). .
– التغذية و الكيمياء الحيوية (3 ساعات معتمدة).
– مراحل النمو و التطور في مراحل الحياة (3 ساعات معتمدة).
– مقدمة في علم النفس (2 ساعة معتمدة) .
– مبادئ الإحصاء (3 ساعة معتمدة).
– علم الاجتماع (2 ساعة معتمدة).
6. احضار شهادة طبية معتمدة من مستشفي حكومي تفيد خلوه من كلا من الأتي:
– التشوهات أو العيوب الخلقية.
– فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي (ب،ج)-مع التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الوبائي (3 جرعات) و فيروس العوز المناعي.
– مرض الصرع.
– اختلال السمع /استخدام سماعات أذن.
– الاختلال الحاد بالرؤية.
– الأمراض النفسية و العصبية.
7. يخضع الطالب لتحليل يوضح عدم تعاطيه أي نوع من المخدرات و يفضل عدم التدخين.
8. دفع رسوم التسجيل للساعة المعتمدة طبقا للائحة المالية للبرنامج بما يعادل 200 جنيها مصريا.
* المستندات المطلوبة لقيد الطلاب:
بعد اجتياز الطالب لاختبارات القبول بالكلية يتم قبول أوراقه طبقًا للوائح وقوانين الكلية هي كالأتي :
- طلب تسجيل برسوم 350 جنيه مصري فقط لا غير و لا ترد في حالة الانسحاب.
- أصل شهادة الميلاد
- أصل شهادة الثانوية العامة.
- أصل شهادة البكالوري
- كشف الدرجات لمتطلبات البرنامج من المقررات التي سبق دراستها في المرحلة الجامعية الأولي (25 ساعة معتمده).
- شهادة حسن سير و سلوك (فيش و تشبيه).
- الموقف من أداء الخدمة العسكرية في حالة الطلبة الذكور.
- 6 صور شخصيه
اقرا ايضا :
كما اعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى عن فتح باب التقديم بالبرامج الخاصة لمرحلة البكابوريوس لطلاب الثانوية العامة او ما يعادلها الحاصلين على الحد الادنى للقبول بكلية الحاسبات بالجامعات الحكومية فى برنامج :
تكنولوجيا الشبكات
هندسة البرمجيات
الحسوبة والمعلوماتية الحيوية
كما تقبل الكلية التحويل للسنوات الاعلى لجميع البرامج الخاصة من جميع كليات الحاسبات بالجامعات الحكومية وذلك من خلال التقديم المباشر لكلية عن طريق الرابط الاتى www.fci.cu.edu,eg/ar/spicial_programs .
وأعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى عن استقبال الطلاب فى البرامج الخاصة بالدراسات العليا وهى:
1- ماجستير هندسة البرمجيات
يقبل البرنامج خريجى كليات ومعاهد الحاسبات من هندسة وعلوم والحاصلين على الدراسات العليا الاكاديمى فى التخصصات المشابهة
2- ماجستير مهنى فى شبكات الحواسيب السحابية
يقبل البرنامج خريجى كليات ومعاهد الحاسبات من هندسة وعلوم والحاصلين على الدراسات العليا الاكاديمى فى التخصصات المشابهة
3- ماجستير اكاديمى فى تكنولوجيا الشبكات السحابية
4- دبلوم اكاديمى فى نظم الحاسبات
أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم للدراسة بالبرامج الخاصة لمرحلة البكالوريوس ولطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها للشعبتين (العلمية والأدبية) الحاصلين على الحد الأدنى لكليات الآثار بالجامعات الحكومية وهي:
1- برنامج نظم المعلومات الاثرية
يتيح هذا البرنامج للطلاب الدمج بين دراسة علوم الحاسب وعلم الاثار ويؤهل الطالب للعمل فى الحقل الاثرى بمختلف فروعة كما يؤهلهم للعمل فى مجال البرمجيات .
2- برنامج الإرشاد الأثري
يمتاز برنامج الارشاد الاثرى بتاهيل الطالب للعمل فى مجال الارشاد السياحى والاثرى كما يقوم الطالب من خلالة بدراسة التاريخ واثار مصر وكذلك دراسة اللغات الاجنبية المختلفة بالاضافة الى علم السياحة .
3- شعبة اللغة الإنجليزية
من خلالها يقوم الطالب بدراسة احدى تخصصات علم الاثار ( الاثار المصرية - الاثار الاسلامية - ترميم الاثار - الاثار اليونانية الرومانية ) باللغة الانجليزية مما يؤهل الخريج للعمل ضمن البعثات العلمية الدولية .
كما تنفرد كلية الاداب جامعة القاهرة بتقديم عدد من البرامج المتخصصة بنظام الساعات المعتمدة المؤهلة لسوق العمل المحلى والدولى والتى تمنح درجة الليسانس وهى :
الترجمة التخصصية باللغة الانجليزية
الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية
الترجمه التخصصية باللغة اليابانية
الترجمة التخصصية باللغة الاسبانية
الترجمة التخصصية باللغة الصينية
الكتابة الإبداعية باللغة الانجليزية
المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد .