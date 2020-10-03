للطلاب الجدد.. ننشر البرامج الجديدة بجامعة القاهرة وشروط الالتحاق بكلية التمريض

أ علنت كلية تمريض القاهرة، برنامج التمريض المكثف، ويعد أحد البرامج الجديدة بجامعة القاهرة، ويحصل الطالب به على درجة البكالوريوس فى علوم التمريض.

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يشترط في قبول الطلاب ( إناثا أو ذكورًا ) استيفاء الشروط التالية :





1. على الطالب ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة – شعبة علوم وحاصل علي البكالوريوس أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن C (بما يعادل 65% إلي أقل من 70).





2. يجب على الطالب المتقدم ألا يتعدي حصوله علي درجة البكالوريوس عن 10 سنوات و بحد أقصي 35 سنة.





3. أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي اللغة الانجليزية.





4. على الطلاب اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقا للمعايير التي أقرتها لجنة قطاع التمريض.





5. لابد أن يكون الطالب قد اجتاز مقررات تؤهليه للالتحاق بالبرنامج (متطلبات البرنامج من المقررات التي سبق دراستها في المرحلة الجامعية الأولي (25 ساعة معتمده) قبل البدء في دراسة المقررات التخصصية (83 ساعة معتمدة) بالبرنامج و في حالة عدم دراسة هذه المقررات فعلية دراستها و اجتيازها بنجاح في شهر مايو من كل عام لمدة فصل دراسي (16 اسبوع) و هي كالأتي:





– علم تشريح الإنسان (4 ساعات معتمدة).









– علم وظائف الأعضاء (4 ساعات معتمدة).









– ميكروبيولوجي (نظري – معملي) (4 ساعات معتمدة). .





– التغذية و الكيمياء الحيوية (3 ساعات معتمدة).





– مراحل النمو و التطور في مراحل الحياة (3 ساعات معتمدة).





– مقدمة في علم النفس (2 ساعة معتمدة) .





– مبادئ الإحصاء (3 ساعة معتمدة).





– علم الاجتماع (2 ساعة معتمدة).





6. احضار شهادة طبية معتمدة من مستشفي حكومي تفيد خلوه من كلا من الأتي:





– التشوهات أو العيوب الخلقية.





– فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي (ب،ج)-مع التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الوبائي (3 جرعات) و فيروس العوز المناعي.





– مرض الصرع.





– اختلال السمع /استخدام سماعات أذن.





– الاختلال الحاد بالرؤية.





– الأمراض النفسية و العصبية.





7. يخضع الطالب لتحليل يوضح عدم تعاطيه أي نوع من المخدرات و يفضل عدم التدخين.





8. دفع رسوم التسجيل للساعة المعتمدة طبقا للائحة المالية للبرنامج بما يعادل 200 جنيها مصريا.





* المستندات المطلوبة لقيد الطلاب:





بعد اجتياز الطالب لاختبارات القبول بالكلية يتم قبول أوراقه طبقًا للوائح وقوانين الكلية هي كالأتي :





- طلب تسجيل برسوم 350 جنيه مصري فقط لا غير و لا ترد في حالة الانسحاب.





- أصل شهادة الميلاد

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- أصل شهادة البكالوري





- كشف الدرجات لمتطلبات البرنامج من المقررات التي سبق دراستها في المرحلة الجامعية الأولي (25 ساعة معتمده).





- شهادة حسن سير و سلوك (فيش و تشبيه).





- الموقف من أداء الخدمة العسكرية في حالة الطلبة الذكور.



