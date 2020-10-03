دراسة: الجينات الوراثية أحد أسباب الوفاة لبعض مصابي كورونا

أكدت دراسة جديدة ، اجريت مؤخرا من قبل باحثون في المانيا والسويد، أن الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا إذا كانوا يحملون مجموعة معينة من الجينات الموروثة





وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، ان هناك مجموعة محددة من الجينات في أقسام DNA، قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد Covid-19، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









واكتشف علماء آخرون، أن هذا التوقيع الجيني كان مرتبط بالإصابة بمضاعفات خطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، مما يجعلهم بحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي كانوا أكثر عرضة بنسبة 70 في المائة للتنوع الجيني.





وقال البروفيسور هوغو زيبرغ، والدكتور سفانتي بابو، أنه يؤثر استجابة الجهاز المناعي وقد يتسبب في المبالغة من قبل الجينات الوراثية في رد فعله تجاه فيروس كورونا المستجد Covid-19 ، مما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير أو الموت.





وتابع الباحثون، انه لا يمتلك كل شخص هذه الجينات؛ حيث إنها أكثر شيوعًا بين الأشخاص من أصل جنوب آسيوي، كما إنه أقل شيوعًا في أوروبا ، حيث يحمله حوالي ثمانية في المائة من الناس.





وأكد البروفيسور زيبيرج والدكتور بابو في دراستهما، إن وجود التسلسل الجيني لإنسان نياندرتال ، الموجود في الكروموسوم الثالث قد يقلل من مقاومة الجسم للعدوى فيروس كورونا ، الإصابة بالمضاعفات التي يمكن ان تصل للموت في بعض الحالات.