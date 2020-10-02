أغرب خرافات حول طرق الوقاية وعلاج فيروس كورونا

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أصاب العالم كله بالخوف والرعب الشديد من خروج الأمور عن السيطرة، ولكن لم تهدأ الشائعات او الخرافات حول طرق علاج فيروس كورونا والوقاية منه.
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ومن أبرز الشائعات التي كان الجميع يصارعون للوصول إليها هي علاج او طريقة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وفي السطور التالية سنقوم بنقل لكم ابرز الشائعات والخرافات التي ظهرت منذ ظهور فيروس كورونا، ومن أهمها:
ومن أبرز الشائعات التي كان الجميع يصارعون للوصول إليها هي علاج او طريقة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وفي السطور التالية سنقوم بنقل لكم ابرز الشائعات والخرافات التي ظهرت منذ ظهور فيروس كورونا، ومن أهمها:
1- الغرغرة :
2- الماء الساخن :
لا يمكن لـ شرب الماء الساخن على الريق من اجل الوقاية بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث ان الماء الساخن عند شربه لا يقوم بالوصول بنفس الحرارة إلى داخل الجسم، حيث ان هذه العادة يمكن ان تسبب في العديد من الأضرار منها الإصابة بحروق اللسان والحلق وقرح المعدة.
3- الينسون :
يعتبر الينسون من المشروبات العشبية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة، ولكن تناوله لا يقي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ويمكن لاستخدامه المفرط ان يؤدي للعديد من المضاعفات منها : انخفاض نسبة السكر بالدم والإصابة بالحساسية.
4- فيتامين سي :
تساهم مكملات فيتامين سي في تقوية الجهاز المناعي، ولكن لم يثبت علميًا بعد أن لتناولها دور في الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وحذر العديد من الأطباء من تجنب الإفراط في تناولها لأنه قد يتسبب في الإصابة بحصوات في الكلى.
5- القفازات المطاطية :
يعتقد البعض أن ارتداء القفازات الطبية يحمي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ولكن كانت الصدمة عندما صرحت منظمة الصحة العالمية أن ارتداء القفازات الطبية المطاطية قد يكون غير ضروري في الوقاية من فيروس كورونا لدى الأشخاص العاديين، والغير عاملين في مجال الصحة.
ويعتبر ارتداء القفازات المطاطية احد الإجراءات الوقائية عند التعامل مع المرضى أو عند التسوق، والحرص على تغييرها بصورة دورية والتخلص منها بطريقة صحية في صندوق القمامة فور خلعها مباشرة.
ويعتبر ارتداء القفازات المطاطية احد الإجراءات الوقائية عند التعامل مع المرضى أو عند التسوق، والحرص على تغييرها بصورة دورية والتخلص منها بطريقة صحية في صندوق القمامة فور خلعها مباشرة.
6- علاجات فيروس كورونا :
لا يحمي لقاح فيروس الأنفلونزا لا يحمى من فيروس كورونا، ولكن سيكون الأنسان معرض للخطر عند إصابته بالفيروسين معا، وبالأخص مع دخول الشتاء، ولمنع حدوث اللبس بين اعراض فيروس كورونا ونزلات البرد.