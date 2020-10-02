أغرب خرافات حول طرق الوقاية وعلاج فيروس كورونا

إلى

أن عقار هيدروكسي كلوروكين الذي يعالج الملاريا، لا يوقف انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بين العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ حيث أن

الذين حصلوا على عقار هيدروكسي كلوروكين لم تظهر أجسامهم أي مقاومة من

، وكانوا مثلهم كمثل الذين تناولوا دواء وهميا.

وتوصلت دراسة جديدة،