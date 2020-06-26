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هل الغرغرة تقى من فيروس كورونا ؟ هانى الناظر يكشف مفاجأة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:49 ص
هل الغرغرة تقى من
هل الغرغرة تقى من فيروس كورونا
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هاجر هانئ
هل تساعد الغرغرة على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؟.. يعتبر من أكثر الأسئلة شيوعا بين الكثير من الأشخاص بالأخص بعد انتشار و تفشي الفيروس، تداول البعض أن الغرغرة تقضى على فيروس كورونا المستجد.


أكدت منظمة الصحة العالمية، أن لا توجد حتى الآن أى دليل أو إثبات على أن استخدام غسول الفم يقي من العدوى بفيروس كورونا، ولكن هناك بعض العلامات التجارية لغسول الفم قد تقضى على جراثيم معينة لبضع دقائق فى اللعاب الموجود بالفم، ولكن لا يعني ذلك أنها تقى من العدوى بفيروس كورونا.

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ومن جانب آخر قال الدكتور هانى الناظر،  أن الغرغرة بالماء والملح والليمون لا تمثل علاج لفيروس كورونا وليس لها أساس علمي وبالعكس الليمون المركز قد يؤدي الي احتقان الأغشية المخاطية لمنطقة الحلق ، هذه الوصفات لا قيمة لها من الوقاية من فيروس الكورونا.




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