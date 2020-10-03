AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شرف كبير.. موسيماني: لم أتردد في قبول عرض النادي الأهلي لأنه نادي القرن بإفريقيا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:21 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بتدريب الفريق بعد التعاقد مع النادي لمدة موسمين، موضحًا أن تدريب الأهلي شرف كبير، جعله يشعر بالفخر على هذه الخطوة المهمة جدًا في مشواره الكروي.

وقدم موسيماني الشكر لمحسن صالح رئيس لجنة التخطيط ، ومن قبله محمود الخطيب، رئيس النادي على ثقتهم الكبيرة فيه، والتعاقد معه لتدريب الأهلي.. نادي القرن في أفريقيا.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الاعلام: «حضرت لتدريب الأهلي ولدي خبرات كثيرة اكتسبتها من اللعب أمام الأندية المصرية كالأهلي والزمالك في بطولات إفريقيا، موضحًا أنه يعرف جيدًا حجم وقيمة النادي الأهلي فهو نادي القرن في إفريقيا».

واستطرد: «كان من الصعب أن أترك صن داونز الذي توليت تدريبه 8 سنوات، وأن أوافق على تدريب الأهلي لكن هذه الخطوة كانت بمثابة حلم من أحلامي .. لذا لم أتردد في قبول عرض الأهلي فهذا النادي العريق يحظى باحترام وتقدير تام من الجميع في قارة إفريقيا».

وواصل: «أرغب في توصيل رسالة رئيس نادي صن داونز، فقد كان سعيدا للغاية بتعييني مديرًا فنيًا لنادي القرن الإفريقي، كما أن الكثير من جماهير جنوب إفريقيا قدمت لي التهنئة على هذه الخطوة العملاقة».

Advertisements

موضوعات متعلقة

صن داونز لـ صدى البلد: بيان بعد قليل لكشف موقف بيتسو موسيماني من تدريب الأهلي

صن داونز في بيان رسمي: وافقنا على رحيل موسيماني لتدريب نادي مصري

أول تعليق من موسيماني مدرب الأهلي الجديد وموعد توقيع العقد

علّم علينا بخماسية وهو مع صن داونز.. تامر أمين عن تعاقد الأهلي مع موسيماني

خوض تجربة جديدة.. موسيماني في طريقه إلى القاهرة لقيادة النادي الأهلي

موسيماني يغادر جنوب أفريقيا "باكيا" قبل التوجه إلى القاهرة لتدريب الأهلي.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

بعد تصدره جوجل.. 30 صورة من حفل زفاف أمير شاهين

لمحبي التوفير.. أرخص 4 سيارات كهربائية.. صور

على طريقة رمضان صبحى .. أحمد أبو هشيمة يشارك متابعيه صورة جديدة له.. شاهد

هل لمس الكلاب ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح

فيسبوك وتويتر وتيك توك: سيتم حذف وتعليق أى منشورات أو تغريدات تتمنى موت الرئيس ترامب

يخسر من مني الشاذلي في الرست ويعتذر لزوجته تحت تهديد العنكبوت.. أبرز ما جاء في حلقة السقا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول الوصول لسرعة الأرض.. مقتل مليونير شهير في حادث تحطم سيارة أليم| صور

الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

سيارة SUV جديدة من إيسوزو.. شاهد أول صور مسربة للطراز القادم