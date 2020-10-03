شرف كبير.. موسيماني: لم أتردد في قبول عرض النادي الأهلي لأنه نادي القرن بإفريقيا

أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بتدريب الفريق بعد التعاقد مع النادي لمدة موسمين، موضحًا أن تدريب الأهلي شرف كبير، جعله يشعر بالفخر على هذه الخطوة المهمة جدًا في مشواره الكروي.





وقدم موسيماني الشكر لمحسن صالح رئيس لجنة التخطيط ، ومن قبله محمود الخطيب، رئيس النادي على ثقتهم الكبيرة فيه، والتعاقد معه لتدريب الأهلي.. نادي القرن في أفريقيا.





وتابع خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الاعلام: «حضرت لتدريب الأهلي ولدي خبرات كثيرة اكتسبتها من اللعب أمام الأندية المصرية كالأهلي والزمالك في بطولات إفريقيا، موضحًا أنه يعرف جيدًا حجم وقيمة النادي الأهلي فهو نادي القرن في إفريقيا».





واستطرد: «كان من الصعب أن أترك صن داونز الذي توليت تدريبه 8 سنوات، وأن أوافق على تدريب الأهلي لكن هذه الخطوة كانت بمثابة حلم من أحلامي .. لذا لم أتردد في قبول عرض الأهلي فهذا النادي العريق يحظى باحترام وتقدير تام من الجميع في قارة إفريقيا».





وواصل: «أرغب في توصيل رسالة رئيس نادي صن داونز، فقد كان سعيدا للغاية بتعييني مديرًا فنيًا لنادي القرن الإفريقي، كما أن الكثير من جماهير جنوب إفريقيا قدمت لي التهنئة على هذه الخطوة العملاقة».



