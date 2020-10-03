موسيماني: لا نمتلك رفاهية الوقت لتجربة عناصر جديدة

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لا يمتلك رفاهية الوقت لتجربة عناصر جديدة بالنادي، مشيرا إلى أنه سيعتمد على بعض اللاعبين الفترة المقبلة حتى الانتهاء من البطولات الجارية.





وقال موسيمانى خلال المؤتمر الصحفى المعقد لتقديمه لوسائل الإعلام: نحن نستعد من الآن لمواجهة الوداد المغربي في بطولة دورى الأبطال وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيقها إلا أن الوقت غير كاف لتجربة عناصر جديدة.





وبدأ "موسيماني" حياته مع كرة القدم كلاعب لـ العديد من الأندية أبرزها لجومو كوزموس، وماميلودي صن داونز، وأورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا، وكل من هايلاندرز في زيمبابوي، وريتا بيرلار في بلجيكا، والسد في قطر.





وشارك موسيماني مع منتخب جنوب أفريقيا في أربع مباريات دولية فقط، وسجل هدفا واحدا وكان يلعب في مركز خط الوسط.





وبدأ موسيمني مشواره التدريبي مديرا فنيا مساعدا بمنتخب جنوب أفريقيا في الفترة من 2006 - 2010، ثم تولى مهمة تدريب المنتخب الأول في 2010 ورحل في 2012 بعد الفشل في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.





وفي عام 2012 تولى مهمة تدريب فريق صن داونز لـ يلمع اسمه من جديد ويحقق 10 ألقاب أبرزهم بطولة دورى أبطال أفريقيا 2016 علي حساب الزمالك.