AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موسيماني: لا نمتلك رفاهية الوقت لتجربة عناصر جديدة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:18 م
مؤتمر تقديم موسيماني
مؤتمر تقديم موسيماني
عبدالله هشام
أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لا يمتلك رفاهية الوقت لتجربة عناصر جديدة بالنادي، مشيرا إلى أنه سيعتمد على بعض اللاعبين الفترة المقبلة حتى الانتهاء من البطولات الجارية.

وقال موسيمانى خلال المؤتمر الصحفى المعقد لتقديمه لوسائل الإعلام: نحن نستعد من الآن لمواجهة الوداد المغربي في بطولة دورى الأبطال وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيقها إلا أن الوقت غير كاف لتجربة عناصر جديدة.

وبدأ "موسيماني" حياته مع كرة القدم كلاعب لـ العديد من الأندية أبرزها لجومو كوزموس، وماميلودي صن داونز، وأورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا، وكل من هايلاندرز في زيمبابوي، وريتا بيرلار في بلجيكا، والسد في قطر.

وشارك موسيماني مع منتخب جنوب أفريقيا في أربع مباريات دولية فقط، وسجل هدفا واحدا وكان يلعب في مركز خط الوسط.

وبدأ موسيمني مشواره التدريبي مديرا فنيا مساعدا بمنتخب جنوب أفريقيا في الفترة من 2006 - 2010، ثم تولى مهمة تدريب المنتخب الأول في 2010 ورحل في 2012 بعد الفشل في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

وفي عام 2012 تولى مهمة تدريب فريق صن داونز لـ يلمع اسمه من جديد ويحقق 10 ألقاب أبرزهم بطولة دورى أبطال أفريقيا 2016 علي حساب الزمالك. 
Advertisements

موضوعات متعلقة

موسيماني يودع جماهير صن داونز في بيان رسمي قبل تدريب الأهلي

خوض تجربة جديدة.. موسيماني في طريقه إلى القاهرة لقيادة النادي الأهلي

سفير مصر في جنوب إفريقيا يهنئ موسيماني بتوليه تدريب الأهلي ‏

لم يأت مصر من أجل المال.. ماذا قالت صحف جنوب أفريقيا عن تدريب موسيماني لـ الأهلي

مستقبله بيد زوجته .. الوجه الآخر لموسيمانى مدرب الأهلي الجديد

سر بقاء المدرب المساعد لـ موسيماني في جنوب أفريقيا

ترشيحاتنا

البدري: تصريحاتي بشأن مصطفى محمد لا تعني خروجه من حسابات المنتخب

لأول مرة.. مصطفى وزيري يكشف تفاصيل اكتشافات المومياء التي أذهلت زاهي حواس

فيسبوك وتويتر وتيك توك: سيتم حذف وتعليق أى منشورات أو تغريدات تتمنى موت الرئيس ترامب

بشورت وبدون مكياج.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

من غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على إنستجرام بهذا الفيديو

وزير السياحة لـ "صدى البلد": الإعلان عن 59 تابوتا أثريا اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول الوصول لسرعة الأرض.. مقتل مليونير شهير في حادث تحطم سيارة أليم| صور

الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

سيارة SUV جديدة من إيسوزو.. شاهد أول صور مسربة للطراز القادم