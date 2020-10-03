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بعد غلق باب التقديم إلكترونيا.. الأزهر يعلن استمرار تلقي طلبات الالتحاق بالمعاهد يدويا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
محمد شحتة
عمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا على جميع معاهد الجمهورية بأن يتلقى شيوخ المعاهد أوراق التقديم يدويا ( ورقيا ) لمن لم يتقدم عن طريق البوابة الإلكترونية لمرحلتى رياض الطفل والصف الأول الابتدائي بدون مخالفة تعليمات القبول.

واغلقت بوابة الأزهر الإلكترونية، باب التقديم أمام الطلاب وأولياء الأمور، في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، الأربعاء الماضي.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول.

كما حدد الأزهر الأوراق المطلوبة لاستيفاء الملف وذلك بعد قبول تنسيق الطالب وهي:
1 - أصل شهادة ميلاد (الرقم القومي).
2 – صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.
3– صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية.
4 - 4 صور شخصية حديثة 4×6.
5 - 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي
بعد غلق باب التقديم إلكترونيا.. الأزهر يعلن استمرار تلقي طلبات الالتحاق بالمعاهد يدويا
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