عميدة إعلام القاهرة تكشف موقف الطللاب الذين لم يلحقوا اختبارات شعبة اللغة الإنجليزية

تستقبل كلية الإعلام جامعة القاهرة، غدًا الأحد الموافق 4-10-2020، الطلبة الجدد المُرشحين للكلية لإنعقاد امتحان القبول للشعبة الانجليزية خلال العام الجامعي الجديد 2020-2021 في تمام الساعة الـ 11 صباحًا بمقر الكلية





وقالت الدكتورة هويدا مصطفي عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن الكلية تقوم بإختبارات اللغة الانجليزية للطلبة الجدد المرشحين للشعبة أو الطلبة التي قامت بالتحويل من كلية إلى كلية، بالتعاون مع مركز اللغات والترجمة في وضع الامتحانات الخاصة باللغة الانجليزية.









وصرحت عميدة كلية الإعلام لـ صدي البلد ، أنه سيتم تحديد موعد أخر للطلبة التي لن تلحق بأختبارات شعبة اللغة الانجليزية المنعقد غدًا الأحد حتي يستطيعوا ان يلتحقوا بالشعبة ، لافتة إلى انه سيتم توفير دورات تأهيلية إلى الطلبة التي لم تستطيع أن تحقق درجة النجاح بالامتحان .





وأضافت هويدا مصطفي، أن كلية الإعلام لن تكتف بالأسئلة التي تخص اللغة الانجليزية، وتم التعاون مع خبراء بمركز اللغات والترجمة بوضع جزء عن القضايا الاعلامية باللغة الانجليزية لقياس مدي استعدادات الطلبة للعمل في مجال الإعلام.





واشارت إلى انه سيتم اعفاء الطلبة التي اجتازت امتحان التويفل الدولي من امتحان اللغة الانجليزية، لافتة إلى ان هذه الحالة الوحيدة التي تعفي الطالب من الالتحاق بإختبارات اللغة والالتحاق بالشعبة بشكل مباشر



