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محافظات

إعدام أكثر من ٢.٥ طن أغذية فاسدة وغلق ٤ منشآت غير مرخصة بالشرقية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:22 م
صدى البلد
محمد الطحاوي

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

 

وأكد وكيل الوزارة انه  شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالزقازيق والحسينية، حملة للمرور علي المنشأت الغذائية والأسواق، بمراكز ومدن الزقازيق والحسينية.


واضاف ان جهود الحملة ، أسفرت عن ضبط ٤ منشآت غذائية بمركز الحسينية، تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم إعدام ٢.٥ طن مخلل عبارة عن ٢٥ برميل زنه البرميل ١٠٠ كجم، بعد ضبطهم وسحب العينات اللازمة من خلال مراقبي الأغذية بالمديرية، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وصدور قرار من النيابة العامة بإعدام هذه الكميات.

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وتابع: كما تم إعدام ١٠٠ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ١٩ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير ٢١ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز شرطة الزقازيق والحسينية.

 

وأكد الدكتور هشام مسعود، علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

إعدام أكثر من ٢.٥ طن أغذية فاسدة وغلق ٤ منشآت غير مرخصة بالشرقية
إعدام أكثر من ٢.٥ طن أغذية فاسدة وغلق ٤ منشآت غير مرخصة بالشرقية
إعدام أكثر من ٢.٥ طن أغذية فاسدة وغلق ٤ منشآت غير مرخصة بالشرقية
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