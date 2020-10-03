تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية وغرفة عمليات رئيسية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ( 8332 ) لسنة 2020 بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية كلٍ من الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية ، وسعد الفرماوي السكرتير العام المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة.





كما تضمن اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، والعميد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة ، و اللواء مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية والمستشار المالي للمحافظة ومديري مديريتي التربية والتعليم والشئون الصحية ، ومدير عام شؤون مكتب المحافظ ومديري إدارات ( الشؤون المالية والإدارية – الإدارة العامة للمجالس واللجان والمؤتمرات – الموارد البشرية - الشؤون القانونية – الأزمات والكوارث – العلاقات العامة – المكتب الفني والمتابعة الميدانية – الوحدات المحلية – اللجان والمؤتمرات – مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي – الحسابات – المتحدث الرسمي للمحافظة) .





أوضح محافظ الشرقية أن اللجنة العليا المُشكله ستقوم بالإشراف الكامل على عملية الإعداد والتجهيز لإنتخابات مجلس النواب 2020 بنطاق المحافظة وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض سير العملية الإنتخابية وتيسير كافة الإحتياجات المطلوبة .





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كما قرر المحافظ تشكيل لجان فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء لمعاونة اللجنه العليا بالمحافظة برئاسة رئيس المركز أو المدينة أو الحي وعضوية كلٍ من مأمور ( مركز – قسم الشرطة المختص ) و نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء و سكرتيري المركز ومديرى الإدارات التعليمية والصحية والوحدات المحلية والأزمات والكوارث ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكل مركز، لتقوم هذه اللجنة بمعاونة اللجنة العليا في الإعداد والتجهيز لإنتخابات مجلس النواب 2020 وإمدادها بكافة المعلومات اللازمة لسير العملية الإنتخابية أولًا بأول .





قرر محافظ الشرقية تشكيل غرفة عمليات بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتنسيق مع السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وكافة الأجهزة المعنية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجهها وإعداد التقارير اليومية اللازمة للعرض على المحافظ .





كما قرر المحافظ تكليف إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور والمتابعة لكافة المقرات الإنتخابية والتأكد من جاهزيتها وأماكن المبيت للسادة أعضاء الهيئات القضائية والمشرفين على العملية الإنتخابية ، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.