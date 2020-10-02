بتكلفة 34 مليون جنيه.. إنشاء 3 مدارس جديدة بمدينة العاشر من رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم وذلك من خلال إنشاء واقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الاجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.
أضاف المحافظ أنه جاري تنفيذ عدد 118 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير 114 مدرسة تضم 2049 فصل دراسي و 4 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة وبتكلفة بلغت 987 مليون و 319 ألف جنيه، مشيرًا إلي أنه تم الإنتهاء من إنشاء وتطوير 3 مدارس بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة مالية بلغت 34 مليون جنيه.
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أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة ثانوي بنات بالحي 16 قطعة 63 لإضافة 30 فصل دراسي وبتكلفة مالية 11 مليون و 200 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة ثانوي بنين بالحي 16 قطعة 68 لإضافة 30 فصل دراسي وبتكلفة مالية 11 مليون و 800 ألف جنيه، وانشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بشرق الغابة الرابعة بمدينة العاشر من رمضان لإضافة 44 فصل جديد وبتكلفة 11 مليون جنيه.