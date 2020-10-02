بتكلفة 34 مليون جنيه.. إنشاء 3 مدارس جديدة بمدينة العاشر من رمضان

أضاف المحافظ أنه جاري تنفيذ عدد 118 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير 114 مدرسة تضم 2049 فصل دراسي و 4 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة وبتكلفة بلغت 987 مليون و 319 ألف جنيه، مشيرًا إلي أنه تم الإنتهاء من إنشاء وتطوير 3 مدارس بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة مالية بلغت 34 مليون جنيه.

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أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة ثانوي بنات بالحي 16 قطعة 63 لإضافة 30 فصل دراسي وبتكلفة مالية 11 مليون و 200 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة ثانوي بنين بالحي 16 قطعة 68 لإضافة 30 فصل دراسي وبتكلفة مالية 11 مليون و 800 ألف جنيه، وانشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بشرق الغابة الرابعة بمدينة العاشر من رمضان لإضافة 44 فصل جديد وبتكلفة 11 مليون جنيه.