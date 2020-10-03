الصراع من أجل التفوق التكنولوجي والقوة السيبرانية

الحرب السيبرانية هي استخدام التكنولوجيا لمهاجمة دولة ما، مما يتسبب في ضرر مماثل للحرب الفعلية، وهناك جدل كبير بين الخبراء فيما يتعلق بتعريف الحرب الإلكترونية، وحتى إذا كان هذا الشيء موجودًا.





هناك رأي مفاده أن مصطلح "الحرب السيبرانية" تسمية خاطئة، حيث لا توجد أعمال سيبرانية هجومية حتى الآن يمكن وصفها بأنها "حرب".





رأي بديل هو أن "الحرب السيبرانية" هي تسمية مناسبة للهجمات السيبرانية التي تسبب أضرارًا جسدية للأشخاص والأشياء في العالم الحقيقي.





ولئن كان هناك نقاش حول كيفية تعريف واستخدام "الحرب الإلكترونية" كمصطلح، العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، روسيا ، الهند ، باكستان ، الصين ، إسرائيل ، إيران ، و كوريا الشمالية لديهم قدرات إلكترونية نشطة للعمليات الهجومية والدفاعية.





بينما تستكشف الدول استخدام العمليات السيبرانية وتجمع بين القدرات، تزداد احتمالية المواجهة الجسدية والعنف كنتيجة لعملية إلكترونية أو جزء منها.





ومع ذلك ، فإن تلبية نطاق الحرب وطول أمدها أمر غير مرجح ، وبالتالي يبقى الغموض قائمًا. لوحظ أول عمل عسكري حركي تم استخدامه ردًا على هجوم إلكتروني أسفر عن خسائر في الأرواح في 5 مايو 2019 ، عندما استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى مرتبطًا بهجوم إلكتروني مستمر ودمره.





تُستخدم "الحرب سيبرانية" في سياق واسع للإشارة إلى الاستخدام المشترك للقوة التكنولوجية داخل شبكات الكمبيوتر التي يتم فيها تخزين المعلومات أو مشاركتها أو نقلها عبر الإنترنت.





قدم باولو شاكاريان وزملاؤه التعريف التالي مستمدًا من أعمال مختلفة بما في ذلك تعريف كلاوزفيتز للحرب - "الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى"، "الحرب الإلكترونية هي امتداد للسياسة من خلال الإجراءات المتخذة في الفضاء السيبراني من قبل جهات فاعلة تابعة للدولة (أو من قبل جهات فاعلة غير حكومية لديها توجيهات أو دعم مهم من الدولة) والتي تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن دولة أخرى ، أو إجراء من نفس الطبيعة يتم اتخاذه ردًا على تهديدًا خطيرًا لأمن الدولة (فعليًا أو متصورًا) ".





يقدم Taddeo التعريف التالي: "ترتكز الحرب على استخدامات معينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار استراتيجية عسكرية هجومية أو دفاعية أقرتها الدولة وتهدف إلى تعطيل موارد العدو أو السيطرة عليها فورًا ، والتي تشن في بيئة المعلومات ، مع وكلاء وأهداف تتراوح بين المجالات المادية وغير المادية والتي قد يختلف مستوى العنف فيها حسب الظروف ". روبنسون وآخرون اقترح أن نية المهاجم تحدد ما إذا كان الهجوم حربًا أم لا ، مع تعريف الحرب الإلكترونية على أنها "استخدام الهجمات الإلكترونية بقصد شبيه بالحرب".





يُعرِّف المنسق القومي الأمريكي السابق للأمن وحماية البنية التحتية ومكافحة الإرهاب ، ريتشارد أ. كلارك ، الحرب الإلكترونية على أنها "إجراءات من قبل دولة قومية لاختراق أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات الخاصة بدولة أخرى بغرض إحداث ضرر أو تعطيل." قد يتم تسليح البنية التحتية المادية الإلكترونية الخاصة بها واستخدامها من قبل الخصم في حالة حدوث نزاع إلكتروني ، وبالتالي تحويل هذه البنية التحتية إلى أسلحة تكتيكية.





دخل المجال السيبرانى ضمن المحددات الجديدة للقوة من حيث طبيعتها وأنماط استخدامها وطبيعة الفاعلين،وانعكاس ذلك على قدرات الدول وعلاقاتها الخارجية،وتعلقت الخصائص الجديدة للقوة “بأنها مجموعة الوسائل والطاقات والإمكانيات المادية وغير المادية، المنظورة وغير المنظورة التي بحوزة الدولة، يستخدمها صانع القرار في فعل مؤثر يحقق مصالح الدولة، وتؤثر في سلوك الوحدات السياسية الأخرى .





يعرف “جوزيف ناي” مفهوم القوة السيبرانية بأنها تشير إلى “مجموعة الموارد المتعلقة بالتحكم والسيطرة على أجهزة الحاسبات والمعلومات والشبكات الإلكترونية والبنية التحتية المعلوماتية والمهارات البشرية المدربة للتعامل مع هذه الوسائل."





ويمكن القول بأن عناصر القوة السيبرانية ترتكز على وجود نظام متماسك يعظم من القوة المتحصلة من التناغم بين القدرات التكنولوجية والسكان والاقتصاد والصناعة والقوة العسكرية وإرادة الدولة وغيرها من العوامل التي تسهم في دعم إمكانيات الدولة على ممارسة الإكراه، أو الإقناع أو ممارسة التأثير السياسي على أعمال الدول الأخرى، أو على الحكام في العالم بغرض الوصول للأهداف الوطنية من خلال قدرات التحكم والسيطرة على الفضاء السيبرانى .





مع إمكانية استخدام الحروب السيبراية لشن هجمات تخريبية ضد الخصم فهناك ايضا قدرات في مجال استخدام القوة الناعمة عبر نشر المعلومات المضللة والحرب النفسية والتأثير في توجهات الرأي العام ، والنشاط السري والاستخباراتي.





أدت عملية تصاعد الخطر على أمن البنية التحتية للدول إلى اتجاه عدد زيادة الإنفاق على بناء الدفاعات الالكترونية وحماية شباكاتها الوطنية من خطر التهديدات وبناء مؤسسات وطنية للحماية الى جانب تأسيس وحدات للحرب السبيرانية داخل الجيوش وتطوير السياسات الدفاعية .





ظهرت العلاقة ما بين الفضاء السيبرانى والصراع باعتبارها بعدًا جديدًا يتضمن كل شبكات الاتصالات ومصادر المعلومات التي يتم تبادلها إلكترونيًّا ،والصراع السيبرانى “هو حالة من التعارض في المصالح والقيم يتم تسويته عبر الفضاء السيبرانى ، واتجه الصراع الدولي حول الموارد والمصالح والقيم نحو الاعتماد على تكنولوجيا الاتصال والمعلومات فيما يعرف بصراع “عصر المعلومات”.





يتميز “الصراع السيبرانى (Cyber Conflict) بأن به تدميرًا لا تصاحبه دماء وأشلاء بالضرورة، يتضمن التجسس والتسلل ثم النسف لكن لا دخان ولا أنقاض ولا غبار، ويتميز أطرافه بعدم الوضوح وتكون تداعياته خطيرة، سواء عن طريق التدمير والتخريب واستخدام أسلحة الفضاء السيبرانى المتعددة.





إن انتشار الفضاء السيبرانى وسهولة الدخول إليه يمكن أن يوسع دائرة الاستهداف بالإضافة إلى زيادة عدد المهاجمين، ولتدور تلك الهجمات المتبادلة على نحو من الكر والفر ليعبر عن حالة صراع ممتد يرتبط بطبيعة الفضاء السيبرانى المختلفة .ودفعت الأهمية المتصاعدة للفضاء السيبرانى في الاستحواذ على القوة إلى الصراع حول امتلاك مقدراتها وأدواتها من أجل العمل على الحماية والدفاع وتطوير القدرات الهجومية في سبيل تعظيم القوة والتفوق والهيمنة بين الدول والفاعلين من غير الدول وتعزيز التنافس حول السيطرة والابتكار والتحكم في المعلومات، وتعظيم القدرات القادرة على زيادة النفوذ والتأثير، ليس على نطاق محلي فقط، بل على نطاق دولي أيضًا. ولأن المتصارعين “الفعليين” يستخدمون شتى أنواع أسلحة التدمير الممكنة فانهم نقلوا كذلك جبهات القتال التقليدية بشكل موازٍ لها إلى ساحة الفضاء الإلكتروني وكان لتلك التغييرات دور في إعادة التفكير في حركية وديناميكية الصراع وظهور ما يعرف بـ”عصر القوة النسبية” الذي يعني بعجز” القوة العسكرية” عن تأمين الأهداف السياسية المترتبة عليها،مما يخلف آثارًا استراتيجية هائلة على مستوى تركيبة وتوازنات النظام الدولي..وتتأثر حالة الصراع وانعدام الأمن في الفضاء السيبراني بكل أنواع البيئات الأخرى غير المتصلة بالفضاء السيبرانى .





وهناك صراع سيبرانى تحركه دوافع سياسية ويأخذ شكلًا عسكريًّا ويتم فيه استخدام قدرات هجومية ودفاعية عبر الفضاء ا السيبرانى ؛وذلك بهدف إفساد النظم المعلوماتية والشبكات والبنية التحتية وبما يتضمن استخدام أسلحة وأدوات إلكترونية من قبل فاعلين داخل المجتمع المعلوماتي أو من خلال التعاون ما بين قوى أخرى لتحقيق أهداف سياسية. عن طريق الصراع حول الحصول على المعلومات والتأثير في المشاعر والأفكار وشن حرب نفسية وإعلامية،ويتم أيضًا من خلال تسريب المعلومات واستخدامها عبر منصات إعلامية بما يؤثر على طبيعة العلاقات الدولية كالدور الذي لعبه موقع ويكيليكس في الدبلوماسية الدولية. يأخذ الصراع السيبرانى طابعًا تنافسيًّا حول الاستحواذ على سبق التقدم التكنولوجي وسرقة الأسرار الاقتصادية والعلمية إلى أن يمتد ذلك الصراع إلىمحاولة السيطرة على الإنترنت من خلال السعي للسيطرة على أسماء النطاقات وعناوين المواقع،والتحكم بالمعلومات،والعمل على اختراق الأمن القومي للدول بدون استخدام طائرات أو متفجرات أوحتى انتهاك للحدود السيادية كهجمات قراصنة الكمبيوتر وتدمير المواقع والتجسس بما يكون له من تأثير على تدمير الاقتصاد والبنية التحتية بنفس قوة تفجير تقليدي مدمر.





تعتبر أجهزة الكمبيوتر والأقمار الصناعية التي تنسق الأنشطة الأخرى من المكونات المعرضة للخطر في النظام ويمكن أن تؤدي إلى تعطيل المعدات. قد تؤدي تسوية الأنظمة العسكرية ، مثل مكونات C4ISTAR المسؤولة عن الأوامر والاتصالات ، إلى اعتراضها أو استبدالها بشكل ضار. قد تكون الطاقة والمياه والوقود والاتصالات والبنية التحتية للمواصلات عرضة للاضطراب. وفقًا لكلارك ، فإن المجال المدني معرض أيضًا للخطر ، مشيرًا إلى أن الخروقات الأمنية قد تجاوزت بالفعل أرقام بطاقات الائتمان المسروقة ، وأن الأهداف المحتملة يمكن أن تشمل أيضًا شبكة الطاقة الكهربائية أو القطارات أو سوق الأسهم. في منتصف يوليو 2010 ، اكتشف خبراء الأمن برنامجًا ضارًا يسمى Stuxnet تسلل إلى أجهزة كمبيوتر المصنع وانتشر إلى المصانع في جميع أنحاء العالم. هذا يعتبر "الهجوم الأول على البنية التحتية الصناعية الحيوية التي تقع في أساس الاقتصادات الحديثة ،" تلاحظ صحيفة نيويورك تايمز . ستوكسنترغم فعاليتها الشديدة في تأخير برنامج إيران النووي لتطوير أسلحة نووية ، إلا أنها جاءت بتكلفة عالية. لأول مرة ، أصبح من الواضح أن الأسلحة السيبرانية لا يمكن أن تكون دفاعية فحسب ، بل يمكن أن تكون هجومية. تجعل اللامركزية الكبيرة وحجم الفضاء الإلكتروني من الصعب للغاية التوجيه من منظور السياسة. يمكن للجهات الفاعلة غير الحكومية أن تلعب دورًا كبيرًا في فضاء الحرب الإلكترونية مثل الجهات الفاعلة الحكومية ، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة ، وأحيانًا كارثية. مجموعات صغيرة من مطوري البرامج الضارة ذوي المهارات العالية قادرون على التأثير بشكل فعال على السياسة العالمية والحرب الإلكترونية مثل الوكالات الحكومية الكبيرة. يكمن أحد الجوانب الرئيسية لهذه القدرة في استعداد هذه الجماعات لمشاركة مآثرها وتطوراتها على شبكة الإنترنت كشكل من أشكال انتشار الأسلحة. يتيح ذلك للقراصنة الأقل كفاءة أن يصبحوا أكثر كفاءة في إنشاء هجمات واسعة النطاق لم تكن سوى حفنة صغيرة ماهرة بما يكفي لإدارتها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأسواق السوداء المزدهرة لهذه الأنواع من الأسلحة السيبرانية تشتري وتبيع هذه القدرات الإلكترونية لمن يدفع أعلى سعر دون مراعاة للعواقب.





يمكن أن تشكل الحرب السيبرانية عددًا كبيرًا من التهديدات تجاه الأمة. على المستوى الأساسي ، يمكن استخدام الهجمات الإلكترونية لدعم الحرب التقليدية. على سبيل المثال ، العبث بتشغيل الدفاعات الجوية عبر الوسائل السيبرانية من أجل تسهيل هجوم جوي. بصرف النظر عن هذه التهديدات "الصعبة" ، يمكن للحرب الإلكترونية أن تساهم أيضًا في التهديدات "الناعمة" مثل التجسس والدعاية. يوجين كاسبيرسكي ، مؤسس Kaspersky Lab ، يوازن بين الأسلحة السيبرانية واسعة النطاق ، مثل Flame و NetTraveler التي اكتشفتها شركته ، بالأسلحة البيولوجية ، مدعيًا أنه في عالم مترابط ، لديها القدرة على أن تكون مدمرة بنفس القدر.



