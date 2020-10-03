يعد التمر من أغنى الفواكه بالفيتامينات والفوائد الصحية ومع ذلك لا يحب الكثيرون تناوله بالطريقة العادية لذا نقدم لكم طريقة عمل كيكة تمر بالشيكولاتة اللذيذة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بي سب سفرة.

مقادير كيكة تمر بالشيكولاتة

رشة ملح

ربع كوب لبن

ثلاثة أرباع كوب زبدة لينة

1 و نصف كوب سكر

3 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب زبادى

الحشو

كوب تمر

ربع كوب شكولاتة خام مبشورة

2 ملعقة كبيرة زبدة

كوب كريمة لبانى

حلويات صوص الشكولاتة

كوب شكولاتة خام مبشورة

نصف كوب كريمة لبانى حلويات

ربع كوب عسل نحل

3 كوب دقيق باكو بيكنج بودر





طريقة عمل كيكة تمر بالشيكولاتة

* ضعي فى الخلاط الزبدة والسكر والبيض والقانيليا واللبن والزبادى واخفقيهم





* إخلطى الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر و أضيفى خليط الزبدة إلى خليط الدقيق وقلبى جيدا





* ضعى الخليط فى صينية كيك مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق و أدخليها الفرن حتى تمام النضج ثم إتركيها لتبرد تمامًا ثم إقسميها جزئين بالعرض .





طريقة عمل الحشو





* ضعى التمر مع الزبدة على النار ثم أضيفى الشكولاتة والكريمة وقلبى و إحشى الكيكة بالخليط





طريقة تحضير الصوص



