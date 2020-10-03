AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مليون مولود جديد في مصر خلال 235 يوما.. تفاصيل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:58 م
صدى البلد
آية الجارحي
زاد عدد سكان مصر مليون نسمة خلال 235 يوما أي 7 اشهر و25 يوما، إذ سجل عدد سكان مصر اليوم 101 مليون نسمة مقارنة بـ 100 مليون نسمة يوم الثلاثاء الموافق 11-2-2020، وذلك وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إن الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة تزايدت خلال الفترة (2018-2020) وهو ما يعني استمرار الانخفاض في أعداد الزيادة السكانية.


وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة علي مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف (وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد .. إلخ)؛ للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الإقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.


واحتلت محافظة القاهرة، المركز الاول من حيث عدد السكان،بعدما بلغ عدد سكانها في اللحظة الراهنه 10 ملايين و65 الفا و610 نسمة، تليها محافظة الجيرة بـ 9 ملايين و98 ألفا و211 نسمة، والشرقية 7 ملايين و555 الفا و757 نسمة.


وعن محافظات الصعيد، بلغ عدد السكان في محافظة المنيا 5 ملايين و909 الاف و879 نسمة وفي محافظة اسيوط وصل عدد السكان إلى 4 ملايين و722 الفا و310 نسمة ، وفي سوهاج 5 ملايين و441 الفا و615 نسمة، ووصل عدد في محافظة قنا 3 ملايين و461 الفا و782 نسمة، وفي الاقصر وصل عدد السكان إلى مليون و344 الفا و66 نسمة، وفي اسوان مليون و601 الف و724 نسمة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب وزير الصحة: ضرورة تضافر كل الجهود لمواجهة المشكلة السكانية

الإحصاء: 101 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل مساء اليوم

مولود كل 20 ثانية.. عدد سكان مصر يتجاوز 101 مليون نسمة

ترشيحاتنا

صواريخ أذربيجان وأرمينيا تسقط داخل إيران.. وطهران تحذر

أول رد فعل من محمد عواد على أنباء قرب رحيله عن الزمالك

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

بعد طرد ساسي| مصدر يكشف مصير تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

AdvertisementS

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

أول رد من حسام البدري على هجوم السوشيال ميديا بعد رأيه في مصطفى محمد| شاهد

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعلاج التهاب الأمعاء.. تعرف عليها

محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد

رباعي منتخب الكرة النسائية في ضيافة صدى البلد.. صور