مليون مولود جديد في مصر خلال 235 يوما.. تفاصيل

عدد سكان مصر اليوم 101 مليون نسمة مقارنة بـ 100 مليون نسمة يوم الثلاثاء الموافق 11-2-2020، وذلك وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. زاد عدد سكان مصر مليون نسمة خلال 235 يوما أي 7 اشهر و25 يوما، إذ سجل101 مليون نسمة مقارنة بـ 100 مليون نسمة يوم الثلاثاء الموافق 11-2-2020،









وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إن الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة تزايدت خلال الفترة (2018-2020) وهو ما يعني استمرار الانخفاض في أعداد الزيادة السكانية.









معدل النمو الإقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية. وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة علي مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف (وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد .. إلخ)؛ للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن معبما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.









واحتلت محافظة القاهرة، المركز الاول من حيث عدد السكان،بعدما بلغ عدد سكانها في اللحظة الراهنه 10 ملايين و65 الفا و610 نسمة، تليها محافظة الجيرة بـ 9 ملايين و98 ألفا و211 نسمة، والشرقية 7 ملايين و555 الفا و757 نسمة.









وعن محافظات الصعيد، بلغ عدد السكان في محافظة المنيا 5 ملايين و909 الاف و879 نسمة وفي محافظة اسيوط وصل عدد السكان إلى 4 ملايين و722 الفا و310 نسمة ، وفي سوهاج 5 ملايين و441 الفا و615 نسمة، ووصل عدد في محافظة قنا 3 ملايين و461 الفا و782 نسمة، وفي الاقصر وصل عدد السكان إلى مليون و344 الفا و66 نسمة، وفي اسوان مليون و601 الف و724 نسمة.