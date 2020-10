علي أنغام يا حبيبي لـ محمد رمضان.. إيناس النجار تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها

View this post on Instagram

يا روحي كل سنة وانتي طيبة يا عمري @sewar_elnagar ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂