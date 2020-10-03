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منوعات

علي أنغام يا حبيبي لـ محمد رمضان.. إيناس النجار تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:39 م
إيناس و سوار النجار
إيناس و سوار النجار
محمد بدران
حرصت الفنانة ايناس النجار علي الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة سوار النجار عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "إيناس النجار" مقطع فيديو لها مع شقيقتها علي أنغام أغنية ياحبيبي لـ محمد رمضان وعلقت قائلة: "يا روحي كل سنة وانتي طيبة يا عمري ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂".

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار" السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.


وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.

تستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات والحان عزيز الشافعي.

يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".

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