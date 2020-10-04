AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سفير مصر في جنوب أفريقيا: تعاقد الأهلي مع موسيماني تجربة تستحق التشجيع .. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
موسيماني
موسيماني
حسن العمدة
قال أحمد الفاضلي، السفير المصري لدى جنوب أفريقيا، إن اختيار بيتسو موسيماني للتدريب فى مصر كأول أفريقي، يقود الأهلي، أمر غاية في الأهمية.

وأضاف أحمد الفاضلي،  خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن موسيماني مدرب مميز وسينقل معه روح صن داونز للأهلي.

وأكد الفاضلي، أن جماهير صن داونز، كانت فى غاية الحزن لرحيل موسيماني، بعد إنجازاته مع الفريق، مشددا على أنها تجربة جديدة هنا فى مصر، وتستحق التشجيع .

وعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا، السبت، بمقر النادي بالجزيرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إلى وسائل الإعلام، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وأعضاء الجهاز المعاون.

وكشف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عن العديد من التفاصيل الخاصة بتعاقده مع الأهلي، وأحلامه وطموحاته مع نادي القرن الإفريقي.

وقاد بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، المران الأول له باستاد مختار التتش اليوم.

ولاقي موسيماني إستقبالا جيدًا من بعض أعضاء النادي الذين حضروا للقلعة الحمراء، كما شهد المران حضور حسين السيد لاعب الأهلي بعد إنتهاء إعارته في تونس.

وحرص موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وجهازه المعاون، على تفقد غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

واصطحب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، موسيماني وجهازه المعاون في جولة شاملة لغرفة ملابس الفريق، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات.

وأعلن النادي الاهلي الخميس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.

وظهر محمود متولي، لاعب الفريق  في النادي اليوم، الجمعة، على هامش المران المُقام حاليا باستاد التتش.
وجاء ظهور متولي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع، قبل أن يظهر في النادي اليوم، ويعقد جلسة مع الجهاز الطبي للفريق، الذي حرص على الاطمئنان على اللاعب ومعرفة حالته.

ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب بعد غدٍ الأحد، في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، التي توّج بها الأهلي مؤخرًا للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخ النادي.

Advertisements

موضوعات متعلقة

سيد عبدالحفيظ يجتمع بموسيماني في ملعب التتش

شاهد.. موسيماني في استاد مختار التتش لأول مرة

شاهد.. الخطيب يحضر أول اجتماع لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي

ترحيب حافل .. شاهد | موسيماني يقود مران فريق الأهلي لأول مرة

زوجة موسيماني لـ صدى البلد: سعيدة بالتواجد في مصر.. ونتمنى إسعاد جماهير الأهلي.. فيديو

اليوم.. الأهلي يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لتقديم موسيماني مديرا فنيا لفريق الكرة

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك| عواد يرد على أنباء رحيله عن الفريق.. مرتضى منصور يؤجل المؤتمر الصحفي.. ومغادرة بن شرقي وساسي

باسل وزينة| زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة وعلامة ورمضان

أخبار الفن.. أحدث ظهور لأبناء هالة صدقي .. زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة

مدرب الأهلي السابق: اسألوا فايلر لماذا رحل قبل نهائيات دوري أبطال إفريقيا

هل طلب فايلر من الأهلي الإبقاء على أحمد فتحي ومنع انتقاله لـ بيراميدز؟ ديفيد سيزا يرد

وفاة أية خيري لاعبة يد الزهور وشقيقة أحمد خيري لاعب الأهلي السابق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سيات أتيكا 2021 seat ateca رسميًا في مصر.. صور

طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة

بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين