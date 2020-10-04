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فن

صباحية مباركة.. علي ربيع برفقة شريف منير واوس اوس

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:10 ص
صدى البلد
رنا اشرف
نشر علي ربيع صورة جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر علي ربيع في الصورة برفقة الفنان شريف منير وزميله في مسرح مصر اوس اوس.


وعلق علي ربيع، على الصورة قائلا: "نورت المسرح يا نجم يا كبير #مسرحيه_صباحيه_مباركه ".


وطرحت شركة إنتاج الإعلان الرسمي لفيلم "الخطة العايمة" قبيل طرحه فى دور العرض خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 


ومن المقرر طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.


"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى


وعلى جانب آخر مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

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