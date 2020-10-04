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أخبار العالم

بعد اتفاق السلام.. ولي عهد أبو ظبي: سنظل دائما بجانب السودان في مسيرته نحو التنمية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:41 ص
ولي عهد أبو ظبي
ولي عهد أبو ظبي
شيماء مصطفى
هنأ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  السودان، بتوقيع اتفاق السلام.

وقال بن زايد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "خالص التهنئة للسودان الشقيق، بتوقيع اتفاق السلام.. بإذن الله تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد من البناء والتعايش والاستقرار".

وأضاف: "دولة الإمارات كانت وستظل إلى جانب السودان في مسيرته نحو التنمية والسلام".

ووقع السودان، اتفاق سلام مع الجماعات المسلحة في جوبا، أمس السبت، والذي بحسب المحللين ينهي عقود من الصراع في البلد العربي.

ووقعت كل من مصر والإمارات وتشاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي كشهود على اتفاق السلام السودانى.

وينهي هذا الاتفاق عقودًا من الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في دارفور ومناطق أخرى، والتي خلفت ملايين الضحايا بين قتيل وجريح ونازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.

ودعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، القوى العربية والدولية لمساندة السودان، وذلك عقب توقيع اتفاق السلام.

وأضاف حمدوك من جوبا أن اتفاق السلام  صفحة جديدة لتعزيز التنمية في السودان.

وأوضح أن تحسين الاقتصاد مفتاح نجاح السلام في البلاد، مقدما الشكر للوسطاء على رأسهم مصر والإمارات على جهودهم في التوصل لاتفاق السلام.
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